Motores A estonteante corrida de Fórmula E na Cidade do México Por

Foi ainda melhor do que se esperava a quarta corrida da época de Fórmula E. Na Cidade do México assistiu-se a um confronto incrível, sobretudo nas últimas voltas.

Para além do primeiro êxito do ano de Lucas di Grassi, e da segunda posição conseguida por António Félix da Costa, a prova valeu pela intensa luta na pista, pois embora não fosse fácil ultrapassar na versão curta do Autódromo Hermanos Rodriguez, a verdade é que a luta pela vitória e pelas posições seguintes esteve ao rubro, sobretudo nas derradeiras voltas.

Foi pelo ‘buraco da agulha’ que Di Grassi passou Pascal Wehrlein sobre a meta. Mas a prova mexicana foi muito mais do que esse momento. Basta rever o resumo abaixo.