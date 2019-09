Fórmula 1 “A equipa fez-me parar na altura certa” sublinha Max Verstappen Por

Embora fosse apontada como rival da Mercedes no Grande Prémio de Singapura, a Red Bull foi claramente a terceira força na prova da cidade-está do sudoeste asiático. Daí que a terceira posição tenha sido uma boa surpresa para Max Verstappen.

O holandês reconhece que a subida ao pódio e ter terminado à frente de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas no Circuito de Marina Bay se deveu em grande parte à estratégia seguida pela sua equipa.

“A corrida acabou por nos correr bem”, reconheceu Verstappen, destacando: “Os carros estavam muito próximos uns dos outros. Sofri um pouco com os meus pneus mas Charles (Leclerc) tinha um ritmo muito conservador e a equipa fez-me parar na altura certa para me fazer regressar à frente de Lewis”.

Mas só metade do trabalho estava feito, como recorda também o piloto do Red Bull # 33: “Foi preciso preservar as borrachas até ao fim, o que foi mais complicado com a entrada dos ‘safety-car’. Este pódio satisfaz-me bastante, já que é sempre difícil ultrapassar neste traçado”.

Se Max Verstappen nunca esteve em posição de desafiar os pilotos da Ferrari, conseguiu terminar diante dos homens da Mercedes e preservar o seu terceiro lugar face ao líder do campeonato.

“Tive de atacar forte para resistir a Lewis e mantive-me a fundo até à bandeira de xadrez. Não foi, possivelmente o nosso melhor resultado, mas mesmo assim soube bastante bem. É verdade que vínhamos com as maiores ambições, mas foi bom tendo em vista o ritmo dos nossos adversário. Lewis colocou-me sob imensa pressão nas últimas voltas com os seus pneus em melhor estado, mas felizmente conseguir retê-lo”, remata o holandês.

Verstappen ocupa o quarto lugar do campeonato, em igualdade de pontos com Charles Leclerc, antes da disputa do Grande Prémio da Rússia, no próximo fim de semana em Sochi.