Noah “está bem” e foi encontrado por populares, confirma GNR

A GNR acaba de confirmar que a criança que estava desaparecida há 36 horas foi encontrada com vida e que se encontra bem. “A criança foi encontrada com vida, está bem e está a ser sujeita a uma avaliação médica”, revela o capitão Jorge Massano.

Num briefing feito há momentos, aquela autoridade esclarece que terão sido populares a encontrar o menor.

“Confirmo com precisão que se encontra com vida. Terá sido encontrada na zona de busca, alargada da parte da tarde, numa zona floresta em colaboração com a população local”, realça ainda Jorge Massano, capitão da Guarda Nacional Republicana.