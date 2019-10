Motores A corrida dos SSV na Baja Portalegre 500 Por

Um dos pontos de animação da 33ª Baja Portalegre 500 foi a competição SSV, que viu Pedro Carvalho vencer.

Mas a prova do ACP não se fez apenas da marcha para o triunfo da SGS Car. Também se fez de Pedro Santinho Mendes, que apesar de não ter conseguido a vitória foi segundo e com isso sagrou-se campeão nacional.

E se o piloto de Évora atingiu os seus objetivos de chegar ao título, sucedendo a João Monteiro, que na prova alentejana ocupou o último lugar do pódio. João Dias, o vencedor do prólogo, e Vítor Santos, o mais rápido do primeiro dia, completaram o top cinco.

O resumo que se segue conta melhor a história desta prova.