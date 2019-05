Fórmula 1 A alegria imensa de Hamilton pela ‘pole’ e a dedicatória a Lauda Por

Lewis Hamilton confessou que no momento em que lhe disseram via rádio que tinha conquistado a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 sentiu como se fosse explodir de alegria.

O Campeão do Mundo obteve mais um recorde para acrescentar aos vários que já conseguiu na disciplina máxima do automobilismo, sendo que este correspondeu à sua segunda ‘pole’ no Principado e a 84ª da sua carreira na F1.

Em parte a satisfação de Hamilton percebe-se, pela exigência mental e física que requer o feito que realizou, numa pista tão complicada e técnica como é a do Mónaco para bater o seu companheiro de equipa por 86 milésimas.

“Foi apenas a minha segunda ‘pole’ aqui (a anterior foi conseguida em 2015). Demorou-me tempo para a conseguir. Não demonstro muitas vezes as minhas emoções via rádio, mas, meu deus, queria que a minha equipa soubesse até que ponto estava feliz”, explicou mais tarde o britânico da Mercedes.

E depois de parar o carro fez mesmo isso pulando para a vedação que separa a pista do público, um pouco ao estilo de Hélio Castroneves na Fórmula Indy, o que também justificou: “A energia que tinha no carro naquele momento foi como que se me tivessem anunciado a boa nova. Foi como uma bomba atómica. Tinha vontade de saltar do carro. Foi por quase nada, uma décima, nem isso, é insignificante. Não se pode sequer reagir nesse espaço de temo. É o quê? Um metro ou dois?”.

“É tão louco que nem sequer sei onde encontrei essa diferença, e não tinha percebido se tinha feito uma boa primeira tentativa, sabendo que tinha de conseguir uma última volta. Corri grandes riscos. Nove vezes em dez, o que podia nem compensar. Mas funcionou. Foi um dos melhores momentos que me posso recordar”, referiu também Hamilton.

O desaparecimento de Niki Lauda no começo da semana também não foi esquecido, já que o austríaco representava uma das ‘almas’ da equipa Mercedes, e uma possível 77ª vitória poderia ser-lhe dedicada: “Não sabemos até que ponto esses acontecimentos nos podem afetar e não esperava ficar assim tão tocado. Acho que me deu força a cada sessão que efetuei. Vamos tentar ser dignos amanhã e realizar qualquer coisa de especial”.