Motores A abordagem da Hyundai surpreendeu Ott Tanak Por

Ott Tanak revelou ter ficado “positivamente surpreendido pela abordagem da Hyundai”, quando iniciou a sua campanha no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2020.

Antes da pandemia de Covid-19 ter obrigado à interrupção da pandemia, o Campeão do Mundo juntou-se à equipa que conquistara o cetro de construtores em 2019, e desde logo encontrou um ambiente de grande motivação, ao lado de pilotos que vinham já de épocas anteriores.

Apesar de um começo complicado em Monte Carlo, Tanak conseguiu rapidamente reencontrar-se na rota certa aos comandos do i20 Coupé WRC, ao ser segundo na Suécia e no México. Duas provas bem diferenciadas, mas que provaram como o Hyundai pode ser competitivo em diferentes tipos de terreno.

Ott faz um balanço deste começo com a equipa da marca coreana: “De certa forma o meu começo com a Hyundai foi melhor do que o previsto. Sabíamos que Thierry (Neuville) faz parte da equipa há muito tempo. Ele é o piloto vedeta. Chegando a um ambiente como este não esperamos o mesmo tipo de atenção”.

“Mas esta equipa cresceu e ficou muito forte nestes últimos anos. Fiquei positivamente surpreendido pela abordagem, e penso que se verá nos resultados que se consegue. Se temos uma boa relação com a equipa teremos sempre um bom retorno”, refere ainda o piloto estónio, que ocupa a quinta posição do campeonato, com 38 pontos, contra 62 do líder Sebastien Ogier, o homem que o foi substituir na Toyota.