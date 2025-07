Nas Notícias 96% dos nutricionistas portugueses concordam: alternativas vegetais aos laticínios devem ser fortificadas Por

Com a realização do estudo “Alternativas de origem vegetal aos laticínios: Perspetivas dos Profissionais de Nutrição em Portugal”, Alpro reforça o seu compromisso com a saúde dos consumidores, oferecendo produtos nutricionalmente mais completos.

Um novo estudo, realizado no âmbito de uma parceria entre Alpro, marca líder de bebidas vegetais e alternativas vegetais ao iogurte, e EUFIC (European Food Information Council), revela que 96% dos nutricionistas em Portugal consideram que as alternativas vegetais aos laticínios devem ser fortificadas com vitaminas e/ou minerais, para que possam integrar uma alimentação saudável e equilibrada.

Este e outros dados foram apresentados em primeira mão num evento europeu, no Centro de Investigação e Inovação em Paris. O evento foi especialmente dedicado a profissionais de saúde e outros KOL, como a Dra. Joana Ribeiro, representante da Associação Portuguesa de Nutrição, a Dra. Margarida Santos, reconhecida pelo seu trabalho de literacia em saúde nas redes sociais, onde descomplica desmistifica temas de saúde de forma prática, e Catarina Gouveia, criadora de conteúdos digitais, que promove um estilo de vida saudável.

O estudo reflete a crescente procura por opções alimentares vegetais mais diversificadas e nutricionalmente mais completas por parte do consumidor. De forma a alinhar-se com esta tendência, Alpro apresenta uma clara missão: redefinir a categoria plant based (produtos de origem vegetal) no mercado, oferecendo verdadeiros essenciais do dia a dia, nutricionalmente mais completos, saborosos e sustentáveis. Mais do que uma alternativa aos laticínios, os produtos Alpro quando fortificados, podem fazer parte de uma dieta equilibrada.

“A evolução dos hábitos alimentares dos portugueses pede uma nova abordagem e, nesse sentido, Alpro reforça o seu posicionamento com opções vegetais acessíveis, convenientes e fortificadas com nutrientes essenciais. A nossa prioridade é a melhoria do valor nutricional dos nossos produtos para dar resposta a uma necessidade da população.”, afirma Filipa Carvalho, responsável pela marca Alpro em Portugal.

Num momento em que muitos consumidores procuram moderar o consumo de carne e produtos de origem animal, surge uma nova tendência alimentar em Portugal e na Europa: o flexitarianismo, um padrão alimentar cada vez mais adotado, que se caracteriza por ser flexível – prioriza o consumo de alimentos de origem vegetal, mas sem excluir totalmente os de origem animal. Esta transição para uma dieta mais saudável e sustentável está a tornar-se cada vez mais relevante, tanto para os consumidores como para os profissionais de saúde.

Neste sentido, 93% dos nutricionistas inquiridos consideram que as alternativas de base vegetal fazem parte de uma dieta saudável. Adicionalmente, 76% apoiam a inclusão de alternativas vegetais aos laticínios nas diretrizes alimentares e recomendações nutricionais nacionais. Entre os que apoiam esta inclusão, 62% consideram que apenas as alternativas vegetais aos laticínios que sejam fortificadas com micronutrientes devem ser incluídas.

Quando se opta por incluir alternativas vegetais na alimentação, a fortificação é fundamental para garantir um perfil nutricional mais completo. Assim, todas as bebidas vegetais Alpro são fortificadas com um conjunto de nutrientes essenciais, como: cálcio, vitaminas D e B12, iodo e vitamina B2. Esta fortificação baseia-se nas necessidades identificadas pelos profissionais de saúde e segue as recomendações científicas mais recentes. A gama inclui também variedades com proteína vegetal de alta qualidade (soja), fontes de fibra e baixo teor de gordura saturada, respondendo às principais preocupações dos consumidores e profissionais de saúde.

“As bebidas vegetais, quando integradas num padrão alimentar equilibrado, e devidamente formuladas, podem ser uma opção vegetal interessante a incluir num plano alimentar.”, sublinha Joana Ribeiro, Nutricionista da Associação Portuguesa de Nutrição, reforçando o valor da fortificação nutricional e a necessidade de uma consulta do rótulo para verificação de outros aspetos, como o açúcar adicionado, por exemplo, acrescentando que: “Mesmo pequenas mudanças para uma alimentação mais plant-based podem trazer benefícios relevantes. As bebidas vegetais, por exemplo, são baixas em gorduras saturadas; são naturalmente isentas de lactose; e quando fortificadas com micronutrientes, podem tornar-se relevantes para complementar a alimentação.”

Ao tornar mais fácil e saborosa a adoção de um padrão alimentar maioritariamente vegetal, Alpro convida os portugueses a dar pequenos passos com grandes resultados: começar o dia com uma bebida vegetal fortificada pode ser o primeiro gesto para um estilo de vida mais saudável — e sustentável.