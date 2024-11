84% dos portugueses gostaria de visitar outros países em 2025, mostra estudo

Cidades históricas, praias paradisíacas e espaços naturais estão entre os destinos mais desejados pelos viajantes para o próximo ano

Agora que um novo ano está praticamente a bater à porta, já tem planos de viagem definidos para 2025?

Após questionar pessoas de todas as regiões nas últimas semanas, um estudo descobriu que, sim, grande parte dos portugueses não está apenas a pensar no assunto, mas já tem uma meta principal no que toca a fazer as malas nos próximos doze meses: embarcar em viagens internacionais… um desejo partilhado por 84,5% dos inquiridos.

Os dados acabam de ser divulgados pela Preply, plataforma que, para compreender as experiências turísticas da população ao longo de 2024, pediu a inquiridos de Norte a Sul que partilhassem as suas retrospectivas anuais de viagens, bem como as expectativas para o ano seguinte enquanto turistas.

Para a especialista no ensino de idiomas, aliás, a maioria dos inquiridos enfatizou que o objectivo nos meses seguintes será conhecer mais destinos de natureza e ambientes culturais — entre cidades históricas (55,6%), praias (55,4%) e espaços naturais e de aventura (37%), os preferidos dos portugueses.

Portugueses relatam menos stress graças às viagens realizadas em 2024

Que viajar tem o poder de influenciar nosso estado de espírito não é novidade para ninguém: quem já embarcou rumo a novos destinos sabe que não há problema que resista a alguns dias no campo, praia ou outros ambientes. Agora, que boa parte dos portugueses estão a finalizar o ano menos irritados graças às viagens de 2024, isso é uma das descobertas recentes do estudo da Preply, que analisou o impacto dos passeios feitos desde janeiro na vida dos viajantes.

Entre a maioria dos inquiridos pela plataforma — 8 em cada 10 disseram ter viajado pelo menos uma vez durante o ano, no geral por lazer (89%) —, de facto, a sensação é a de fechar um novo ciclo com mais leveza: para 62,9% deles, viver boas experiências enquanto viajantes nos últimos doze meses reduziu seus níveis de stress consideravelmente, cooperando para dias de maior bem-estar mesmo em meio aos desafios.

Os efeitos positivos, de toda a forma, se estendem a outra áreas, sobretudo considerando a quantidade de inquiridos que relataram também terem se tornado pessoas com mais conhecimento cultural (57,7%), autoconfiança (26,9%) e proximidade com os seus relacionamentos pessoais (47,4%) graças aos dias passados fora de casa em 2024, sem contar todos os ganhos no que se refere à capacidade de adaptação a outras realidades (24,9%).

Para que fazer as malas rendesse apenas bons frutos e momentos de tranquilidade, de toda forma, foi preciso que tais viagens ao longo de 2024 envolvessem bastante pesquisa e planeamento. Não é à toa que, segundo a maioria dos inquiridos, a preparação levou em conta as mais diversas ferramentas — das plataformas de reservas online (65,4%), ao Youtube (15,2%), blogs e sites de viagem (35,6%) e, claro, as redes sociais (23,5%), que os ajudaram a recolher dicas e contornar possíveis imprevistos.

Os destinos mais surpreendentes de 2024 segundo os portugueses

Ora, dizer que as viagens dos portugueses em 2024 envolveram planeamento e pesquisa prévia não significa, necessariamente, que ao longo dos últimos doze meses tenham faltado oportunidades para os viajantes se surpreenderem ao explorar outros lugares pelo país fora… muito pelo contrário, conforme evidenciaram os inquiridos pela Preply.

Isso porque, ao serem indagados sobre possíveis surpresas, muitos inquiridos não só se mostraram positivamente impactados por certas localidades, como fizeram questão de eleger os três destinos nacionais que mais excederam suas expectativas: Porto (13,4%), Aveiro (11%) e Braga (10,7%) — distritos que, seja pelo custo-benefício, acolhimento da população local ou experiências fora do comum, revelaram-se muito melhores do que o esperado.

Por dentro dos planos para o próximo ano

Mas, afinal, quais são os planos de viagem dos portugueses com a chegada cada vez mais próxima de 2025, um ano repleto de feriados?

Provando que desejam aproveitar ao máximo as folgas e férias para novas experiências turísticas, quando questionados pela Preply, 84,5% dos portugueses inquiridos partilharam ter a meta principal de viajar para outros países, parcela mais expressiva que à de respondentes cujo objectivo será visitar novos lugares dentro de Portugal (47%).

Independentemente do destino escolhido, tanto o tipo de viagem quanto sua finalidade parecem se aproximar entre os mais diversos viajantes: para o ano que vem, a maioria dos inquiridos espera embarcar rumo a praias paradisíacas (55,4%), cidades históricas (55,6%) e destinos de natureza e aventura (37%)… em todas elas com o intuito de relaxar e descansar (79,7%), viver experiências únicas e marcantes (42,7%) e, ainda, explorar novas culturas (50%).

Metodologia

Para compreender a retrospectiva e as expectativas de viagens da população, nas últimas semanas foram entrevistados 400 portugueses residentes em todas as regiões do país. Ao todo, os inquiridos responderam a um total de 10 perguntas, que exploraram as suas experiências turísticas ao longo de 2024, os destinos mais surpreendentes do ano e o planeamento para visitar novos lugares nos próximos doze meses. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais se apresenta a percentagem de cada alternativa indicada pelos inquiridos.