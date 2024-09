83% dos alunos usam computador para estudar ou fazer trabalhos de casa

Seis em cada 10 alunos utilizam, diariamente, dispositivos tecnológicos para atividades escolares, mas apenas 42% dos encarregados de educação dizem que o educando está preparado para o ensino digital.

Numa era cada vez mais digital, na qual os computadores, smartphones e outros dispositivos tecnológicos fazem parte integrante do dia a dia dos portugueses nas mais diversas áreas de atividade, a educação não é exceção.

Com as ferramentas tecnológicas a fazer parte dos métodos de ensino, o Observador Cetelem, marca do grupo BNP Paribas Personal Finance, sobre o regresso às aulas, constata que 83% dos educandos utilizam o computador para estudar ou fazer trabalhos de casa, enquanto 45% recorrem também ao smartphone e 32% ao tablet.

Além disso, os resultados mostram, ainda, que 6 em cada 10 educandos utilizam os dispositivos diariamente para atividades escolares.

No que respeita à capacidade para colocar em uso os dispositivos de forma eficaz, 96% dos encarregados de educação afirmam que o educando possui capacidades suficientes.

Vantagens e desvantagens da tecnologia no ensino

As vantagens e desvantagens da tecnologia têm sido tema de discussão. Por isso, não é de estranhar que 67% dos educadores considerem importante o ensino da cibersegurança nas escolas.

Por outro lado, 47% defendem que as escolas deveriam dedicar mais tempo à matéria das novas tecnologias.

Maioria dos educadores acredita que a digitalização melhora o desempenho escolar

O ensino digital é um tema ao qual os encarregados de educação têm estado atentos e menos de 15% consideram que as escolas estejam preparadas ou equipadas para o ensino digital e apenas 42% dizem que o educando está preparado para o ensino digital.

Relativamente à preparação dos educadores em apoiar os alunos com as ferramentas digitais, metade assegura estar apta para prestar o apoio necessário.

Já quando questionados sobre o impacto da digitalização do ensino nos educandos, 47% dos encarregados de educação consideram que o impacto é positivo para o seu bem-estar.

Por outro lado, os encarregados de educação apontam as distrações em casa como uma das principais dificuldades que os estudantes podem ter com o ensino digital (34%).

Seguem-se a falta de motivação (19%) e a falta de interação social (18%).

No entanto, a maioria (55%) dos educadores acredita que a digitalização melhora o desempenho escolar.

Consequentemente, 1 em cada 3 espera que, no ano letivo que agora se inicia, aumentem as práticas digitais.