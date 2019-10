Hoje é dia 8 de outubro, Saramago torna-se no primeiro autor de Língua Portuguesa a ganhar o Nobel Por

Neste dia, em 1998, José Saramago conquistou o Prémio Nobel da Literatura, tornando-se no primeiro autor de Língua Portuguesa a conquistar a mais importante distinção que um escritor pode arrecadar.

Hoje é dia de recordar Saramago, na data em que se assinala a conquista do primeiro Prémio Nobel de Literatura entregue a um autor de Língua Portuguesa, a 8 de outubro de 1998 – três anos depois de ter conquistado o Prémio Camões.

José Saramago foi escritor, argumentista, teatrólogo, ensaísta, jornalista, dramaturgo, romancista e poeta português, responsável pelo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa.

Nasceu na Azinhaga, Santarém, a 16 de novembro de 1922, ainda que o registo de nascimento apresente o dia 18.

Filho de agricultores, não pôde seguir os estudos universitários, por não ter meios financeiros.

O primeiro emprego que teve foi como serralheiro mecânico. No entanto, exerceu o prazer pela cultura na biblioteca municipal, que frequentava, todas as noites. Em 1947, aos 25 anos, publica o primeiro romance: ‘Terra do Pecado’. Era o início de uma longa caminhada pelas letras.

‘Levantado do Chão’, ‘Memorial do Convento’, ‘O Ano da Morte de Ricardo Reis’, ‘A Jangada de Pedra’, ‘O Evangelho Segundo Jesus’, ‘Ensaio Sobre a Cegueira’, ‘Todos os Nomes’, ‘A Caverna’, ‘O Homem Duplicado’, ‘Ensaio Sobre a Lucidez’, ‘As Intermitências da Morte’, ‘Caim’ e ‘Claraboia’ são algumas das suas obras literárias, sendo que assinou diversos trabalhos no teatro, em contos e poesia.

O reconhecimento internacional pelo trabalho de um dos grandes escritores portugueses chegou com o Prémio Nobel, a 8 de outubro. Casado com a espanhola Pilar del Río, viveu até aos últimos dias da sua vida na ilha de Lanzarote, situada nas Ilhas Canárias. Morreu com 87 anos, vítima de leucemia, a 18 de junho de 2010.

Nasceram a 8 de outubro Heinrich Schütz, compositor alemão (1585), Frank Herbert, escritor norte-americano (1920), Johnny Ramone, guitarrista dos Ramones (1948), e Sigourney Weaver, atriz norte-americana (1949).

Nasceram ainda C. J. Ramone, baixista dos Ramones (1965), Matt Damon, ator norte-americano (1970), e Bruno Mars, cantor e compositor norte-americano (1985).

Morreram neste dia Henry Fielding, escritor de novelas e teatro inglês (1754), Vittorio Alfieri, escritor italiano (1803), Franklin Pierce, presidente norte-americano (1869), Willy Brandt, político alemão (1992), e Jacques Derrida, filósofo argelino (2004).