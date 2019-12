Hoje é dia 8 de dezembro, nasce e morre Florbela Espanca Por

A 8 de dezembro recordam-se os nomes de Florbela Espanca, Jim Morrison, John Lennon e Tom Jobim, pelas mais variadas razões. A poetisa portuguesa nasceu e morreu no mesmo dia. Também a 8 de dezembro, do ano de 1943, nasceu Jim Morrison, um dos nomes eternos da música mundial. E por falar em música, foi neste dia que o mundo perdeu John Lennon e Tom Jobim.

Florbela Espanca nasceu aos oito de dezembro do ano de 1894 na alentejana terra de Vila Viçosa.

Filha de Antónia da Conceição Lobo, uma empregada de servir, e de João Maria Espanca, um homem dedicado às artes da fotografia e antiquário, o pai de Florbela era casado com outra mulher, que era estéril e autorizou o marido a envolver-se com Antónia, a mãe de Florbela.

Do relacionamento de João Maria com Antónia ainda nasceria o irmão de Florbela, Apeles, e ambos moraram com o pai mas sem este os reconhecer como seus filhos.

Aliás, o pai de Florbela Espanca apenas a reconheceu oficialmente no cartório, 18 anos após a morte da poetisa, que começou a dedicar-se à escrita nos idos anos de 1903 e 1904, com letras dirigidas ao irmão e ao pai.

Florbela nasceu com o nome de Flor Bela Lobo, mas, anos mais tarde, acabaria por optar por ser conhecida por Florbela d’Alma da Conceição Espanca, ou simplesmente Florbela Espanca.

Nos 36 anos de vida que teve, Florbela Espanca entregou-se à poesia, com toques de erotização e feminilidade na sua escrita, inspirada por textos de Camilo Castelo Branco, Guerra Junqueiro, Garrett.

Depois de começar por frequentar a escola em Vila Viçosa, ingressou no Liceu Nacional de Évora, sendo uma das primeiras mulheres a fazê-lo em Portugal.

Em 1913, Florbela casou-se em Évora com Alberto de Jesus Silva Moutinho, um antigo colega de escola, mas a sua vida seria marcada por vários amores e divórcios.

Também se entregou ao jornalismo, primeiro com um suplemento no emblemático jornal ‘O Século de Lisboa’ onde escrevia no espaço ‘Modas & Bordados’, tendo ainda feito parte do ‘Notícias de Évora’ e ‘A Voz Pública’ de Évora.

Com uma vida rodeada por livros e pela escrita, Florbela ainda chegou a frequentar a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Porém, problemas de saúde relacionados com um aborto involuntário fizeram-na rumar a Olhão e foi já no Algarve.

Ainda havia de escrever muitos textos, alguns com o ‘perfume’ do Atlântico em Matosinhos, onde chegou a morar e onde acabaria por morrer a 8 de dezembro de 1930, aos 36 anos de vida.

A causa da morte foi uma ‘overdose’ de um composto químico chamado de barbitúrico.

Os seus últimos anos de vida, e já abalada com a morte do irmão num trágico acidente de avião, Florbela acabaria por ser ‘derrotada’ pela doença mental.

O corpo da poetisa está desde maio de 1964 em Vila Viçosa mas os seus textos eternizaram-se por todo o país e pelo mundo.

A 8 de dezembro também é dia de recordar Jim Morrison, que nasceu no ano de 1943, e ainda na música os nomes de John Lennon e Tom Jobim, que morreram em 1980 e 1994, respetivamente, ecoando os seus ‘acordes’ na eternidade.

Nasceram neste dia Florbela Espanca, poetisa portuguesa (1894), Joachim Fest, escritor alemão (1926), Vladimir Shatalov, astronauta russo (1927), Jim Morrison, cantor, compositor e poeta norte-americano (1943), Kim Basinger, atriz norte-americana (1953), Sinéad O’Connor, cantora e compositora irlandesa (1966) e Nicki Minaj, cantora, compositora e atriz do Trinidad e Tobago (1982).

Morreram a 8 de dezembro Benjamin Constant, escritor e político francês (1830), George Boole, matemático britânico (1854), Herbert Spencer, filósofo britânico (1903), Florbela Espanca, poetisa portuguesa (1930), Alexander Siloti, pianista e compositor russo (1945), Golda Meir, política israelita (1978), John Lennon, músico e compositor britânico (1980) e Tom Jobim, músico brasileiro (1994).