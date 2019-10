Hoje é dia 7 de outubro, morre Edgar Allan Poe, o inventor da ficção policial Por

Autor, poeta, editor e crítico literário, Edgar Allan Poe é um dos grandes nomes da literatura mundial. Fez parte do movimento romântico norte-americano, foi pioneiro na ficção científica literária e na ficção policial. Morreu a 7 de outubro de 1849.

Edgar Allan Poe nasceu em Boston, no dia 19 de janeiro de 1809. A sua infância foi difícil, depois de ter sido abandonado pelo pai e em virtude da morte da mãe. Viria a ser adotado e deu seguimento à sua formação académica, interrompida logo no início do curso superior, na Universidade da Virgínia, por falta de dinheiro.

Serviu as forças armadas norte-americanas, durante dois anos, até ser dispensado. Logo a seguir entra na área da escrita, com a publicação, em 1827, de uma coleção anónima de poemas, chamada ‘Tamerlane and Other Poems’.

Tornou-se conhecido pelas suas histórias entre o misterioso e o macabro. Edgar Allan Poe foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos e é considerado o inventor da ficção policial, bem como um dos pioneiros na ficção científica literária.

Ao contrário da maioria dos autores de contos de terror, Poe, cujos contos eram narrados na primeira pessoa, utilizou uma espécie de terror psicológico nas suas obras, onde as personagens viajam entre lucidez e loucura.

No dia 3 de outubro de 1849, Poe é encontrado nas ruas de Baltimore, num estado de delírio. Foi transportado para o Washington College Hospital, onde viria a morrer quatro dias depois, a 7 de outubro de 1849, data que hoje se assinala.

Nasceram a 7 de outubro Giovanni Antonio Canal, pintor italiano (1697), Niels Bohr, físico dinamarquês (1885), Heinrich Himmler, oficial alemão e comandante da SS (1900), Henrique de Barros, político português (1904), Desmond Tutu, bispo sul-africano (1931), Vladimir Putin, político russo (1952), e Toni Braxton, atriz e cantora norte-americana (1967).

Morreram neste dia D. Sancho II de Castela, rei de Castela e Leão (1072), Thomas Reid, filósofo alemão (1796), Edgar Allan Poe, escritor norte-americano (1849), Willis Carrier, inventor norte-americano (1950), e Gustaf Gründgens, ator alemão (1963).