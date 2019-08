7 de agosto, nasce Mata Hari, a dançarina condenada por espionagem

A vida de Mata Hari desde sempre suscitou interesse de biógrafos, romancistas e realizadores de cinema, não pela faceta artística desta dançarina, mas pelo simbolismo que a sua personalidade representava: a ousadia feminina.

Viria a tentar uma carreira de professora, sem sucesso, e dedica-se à arte de dançarina. Adota o pseudónimo de Mata Hari, que em malaio e língua indonésia quer dizer ‘sol’, mas que mas literalmente significa “olho da manhã”.

Durante a I Guerra Mundial, Mata Hari ficou célebre por ter dormido com inúmeros oficiais, sendo certo que nenhum historiador conseguiu esclarecer se essa foi a forma que encontrou para recolher informações, na sua missão de espiã.

Em 1917, foi julgada em França, suspeita da prática de espionagem, como agente dupla ao serviço de Alemanha e França. É considerada culpada e condenada à morte. A 15 de outubro daquele ano, é executada, por fuzilamento.

A sua execução gerou diversos mitos, alguns mais realistas do que outros. Os soldados do pelotão de fuzilamento tiveram de ser vendados para não serem seduzidos pelo charme de Mata Hari.

Há ainda relatos de que a espiã atirou um sedutor beijo aos executores, no momento em que preparavam as armas. Hari terá aberto a túnica que vestia e morreu, expondo as partes íntimas do seu corpo.