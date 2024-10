Nas Notícias 68% dos portugueses já experimentaram ferramentas de inteligência artificial Por

Um estudo sobre Inteligência Artificial (IA) revelou que a maioria dos portugueses já usou ferramentas de IA e apresentou dados relevantes para analisar as perceções sobre os impactos destas tecnologias.

A Netsonda divulgou os resultados do seu mais recente barómetro sobre IA em Portugal, realizado em setembro de 2024 com o objetivo de avaliar o grau de adoção, utilização e perceções em torno das ferramentas de IA, como o ChatGPT e outros serviços semelhantes.

O estudo foi conduzido com uma amostra representativa de 1000 entrevistas online, abrangendo indivíduos entre os 18 e os 64 anos, residentes em Portugal Continental.

Adoção crescente das ferramentas de IA em Portugal

Os resultados mostram uma adoção crescente da Inteligência Artificial entre os portugueses com acesso à internet. Em 2023, apenas 44% tinha experimentado alguma ferramenta de IA (ex., ChatGPT). Em 2024, esse número aumentou para 68%, representando um crescimento de 57% face ao ano anterior.

Estes dados indicam que os portugueses estão mais abertos e confiantes no uso da IA. Além disso, 23% dos inquiridos afirmaram utilizar IA pelo menos uma vez por semana, um aumento significativo de 63% face ao ano anterior.

Entre as ferramentas mais utilizadas destacam-se o ChatGPT, com 58% de utilização, seguido pelo Microsoft Copilot e Google Analytics, ambos com 13% de adesão entre a população.

Geração Z lidera a utilização de IA no dia-a-dia

O estudo também evidencia uma clara divisão geracional na utilização da IA. A Geração Z (jovens entre os 18 e os 28 anos) destaca-se como a mais familiarizada com estas tecnologias. 62% utilizam IA pelo menos uma vez por mês e 41% pelo menos uma vez por semana, fazendo com que esta geração seja a principal impulsionadora do crescimento no uso de IA em Portugal.

Estes jovens utilizam frequentemente estas ferramentas tanto para trabalho quanto para lazer, ao contrário das gerações mais velhas que, em grande parte, fazem uso da IA exclusivamente para fins de entretenimento ou lazer.

Nas gerações mais velhas, como os Millennials e a Geração X, o uso da IA é mais esporádico, sendo que 38% dos Millennials, 26% da Geração X e 27% dos Baby Boomers afirmam utilizar estas tecnologias pelo menos uma vez por mês, refletindo uma adoção mais lenta.

Cautela e confiança: perceções mistas sobre os impactos da IA

Embora o uso de IA esteja em crescimento, o estudo da Netsonda revela perceções mistas entre os portugueses quanto aos seus impactos. 77% dos inquiridos reconhecem que estas ferramentas cometem erros e 54% expressam receio de que a IA possa substituir funções tradicionalmente humanas.

No entanto, o otimismo também é evidente: 69% acreditam que a IA pode poupar muitas horas de pesquisa, 56% concordam que pode facilitar o dia-a-dia e 54% que ajuda a melhorar a eficiência.

Devido ao maior contacto com estes serviços de IA, há agora mais portugueses que consideram estas ferramentas fáceis de utilizar (56%) do que em 2023 (50%). A Geração Z destaca-se novamente, sendo a que mais concorda que os serviços de IA são fáceis de utilizar, poupam tempo e aumentam a produtividade.

Este estudo sublinha a importância de continuar a monitorizar as atitudes e utilizações da IA em Portugal, uma vez que o seu impacto na sociedade continua a evoluir rapidamente.