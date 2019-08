Hoje é dia 6 de agosto, morre Jorge Amado, nasce Alexander Fleming Por

Hoje é dia de recordar o eterno Jorge Amado, escritor brasileiro, um dos maiores autores de Língua Portuguesa. Amado morreu a 6 de agosto, dia em que nasceu Alexander Fleming, cientista que descobriu a penicilina.

Jorge Leal Amado de Faria nasceu em Itabuna, a 10 de agosto de 1912. É hoje lembrado como um dos maiores autores brasileiros, o autor com mais trabalhos adaptados para a televisão brasileira, apenas superado nos números de vendas por Paulo Coelho.

A obra de Jorge Amado conheceu inúmeras adaptações para cinema, teatro e televisão, sendo que os seus livros foram traduzidos para 55 países, em 49 línguas.

Era um escritor com uma marca única, com um estilo literário inconfundível, reconhecido em 1994 com o prestigiado Prémio Camões.

Amado viria a morrer em 2001, em Salvador, a 6 de agosto de 2001, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Contava então 88 anos.

Neste dia, em 1661, é assinado o acordo de Paz de Haia, entre Portugal e a República Holandesa.

Já em 1945, durante a II Guerra Mundial é lançada a bomba atómica ‘Little Boy’ sobre Hiroshima, a partir do avião B-29 ‘Enola Gay’.

Já a 6 de agosto de 1966, é inaugurada a Ponte Salazar, em Lisboa, rebatizada como Ponte 25 de Abril.

Nasceram neste dia Nicolas Malebranche, filósofo francês (1638), Alexander Fleming, cientista e médico bacteriologista britânico, que descobriu a penicilina (1881), Robert Mitchum, ator cinematográfico norte-americano (1917), Andy Warhol, desenhista, pintor, publicitário e escultor (1928), e Mário Coluna, ex-futebolista moçambicano naturalizado português (1935).

Morreram a 6 de agosto António José Enes, político colonial português (1901), Theodor W. Adorno, filósofo e sociólogo alemão (1969), Fulgencio Batista, ex-presidente de Cuba (1973), Feodor Lynen, bioquímico alemão e Nobel de Fisiologia/Medicina (1979), e Jorge Amado, escritor brasileiro (2001).