5G: Vodafone suspende compras de novos modelos da Huawei

O operador britânico Vodafone suspendeu hoje a compra de telefones 5G da Huawei antes do lançamento da rede baseada em nova tecnologia mais rápida, numa altura em que o grupo chinês de telecomunicações enfrenta sanções dos Estados Unidos.

“Suspendemos as compras de Huawei Mate 20X no Reino Unido”, disse à France Presse um porta-voz da Vodafone, que afirmou que se trata de “uma medida temporária enquanto há tantas incertezas em torno dos novos modelos 5G da Huawei”.

Dois grandes operadores de telecomunicações japoneses também anunciaram hoje o adiamento do lançamento de novos ‘smartphones’ da marca chinesa Huawei, na sequência da decisão de Washington sancionar o gigante chinês.

A KDDI e a SoftBank Corp, respetivamente segundo e terceiro maiores operadores no Japão, explicaram que optaram por um adiamento para avaliar o impacto das sanções norte-americanas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu na semana passada proibir as exportações de produtos tecnológicos norte-americanos para determinadas empresas consideradas de ‘risco’ para a segurança, visando a Huawei.

A Google, cujo sistema Android equipa a maioria dos ‘smartphones’ no mundo, anunciou no domingo que ia cortar as ligações com a Huawei, o que teria por resultado impedir o grupo chinês de aceder a alguns serviços.

Na segunda-feira, o Departamento do Comércio norte-americano deu um passo no sentido de acalmar a tensão com a China, ao decidir suspender as sanções por um período transitório de 90 dias.