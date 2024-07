Nas Notícias 59% das pessoas com incapacidade em Portugal estão desempregadas Por

Estudo da Randstad revelm ainda que que 77% das pessoas com incapacidade não está a realizar nenhuma formação e que a grande maioria dos entrevistados (92%) acham difícil ou muito difícil encontrar um novo emprego.

A Randstad acaba de desenvolver um estudo sobre “o papel das pessoas com incapacidade no mercado de trabalho em Portugal”.

O estudo divide-se em três partes:

uma análise do perfil sociodemográfico das pessoas com incapacidade em Portugal e comparação europeia;

uma análise da participação deste grupo no mercado de trabalho, utilizando dados de instituições como o INE e da Eurostat;

dados sobre o talento das pessoas com incapacidade, através de um questionário para entender melhor as suas competências, formação e experiência profissional.

Taxas de emprego e desemprego das pessoas com incapacidade

A análise começa por indicar que a população, com quinze anos ou mais, com incapacidade, corresponde a 1,06 milhões de pessoas e destas, 348,3 mil estão em idade ativa.

Desde logo é percetível que a taxa de atividade na população com incapacidade é de 47,6%, face a uma taxa de atividade de 73,1% da população sem incapacidade.

Neste sentido, também as taxas de emprego e desemprego variam – a taxa de emprego para pessoas sem incapacidade (67,2%) é superior em quase 25 pontos percentuais quando comparada com a taxa de emprego das pessoas com incapacidade, que se situa nos 42,3%.

No que diz respeito à taxa de desemprego, verifica-se que a taxa é superior em cerca de 3 pontos percentuais quando se tratam de pessoas com incapacidade (11,2%), face a 8,1% para pessoas sem incapacidade.

Incapacidade de mobilidade é a mais prevalente

O estudo revela que a incapacidade de mobilidade é a mais prevalente, afetando 55,9% da população com incapacidade, seguida de limitações visuais (32,4%) e cognitivas/de memória (31,3%). Outros tipos de incapacidade incluem dificuldades auditivas (26,0%), nos cuidados pessoais (27,6%) e na comunicação (14,2%).

Nesta análise verifica-se que a grande maioria das pessoas com incapacidade (84,4% – 894.813 pessoas), com 15 anos ou mais, são pessoas não ativas. Do total de pessoas inativas com incapacidade, 77,2% são reformadas.

A população empregada com incapacidade está sub-representada em quase todas as categorias profissionais que requerem uma maior qualificação.

Nas profissões técnicas e de nível intermédio, 10,6% da população geral está empregada nesses cargos, comparativamente com 7,4% da população com incapacidade.

Isto é mais acentuado em áreas que exigem alta qualificação, como atividades intelectuais e científicas, onde apenas 11,1% da população com incapacidade está empregada (comparativamente com 18,2% da população geral).

Por outro lado, há uma maior proporção de pessoas com incapacidade em trabalhos não qualificados (24,4% em comparação com 15,4% da população geral).

Percentagem de pessoas com incapacidade desempregadas

O terceiro bloco deste estudo, que se baseia num questionário realizado em Portugal durante os meses de junho e julho, os dados da análise revelam que 59% das pessoas com incapacidade entrevistadas estão desempregadas e a grande maioria das pessoas desempregadas com incapacidade em Portugal são de longa duração, estando 62% nesta situação.

Das pessoas empregadas, a maioria trabalha em grandes empresas (44%). Além disto, as funções desempenhadas variam em tarefas administrativas simples (29%), em tarefas técnicas especializadas (27%) e em tarefas físicas simples (21%). Por último, a estabilidade no emprego é variada, sendo que 44% das pessoas estão no seu trabalho atual há mais de 3 anos, mas uma parte significativa está em posições relativamente recentes.

Do total dos profissionais que estão a trabalhar, 58% estão dispostos a ouvir ofertas ou estão à procura de um novo emprego.

As principais motivações para mudar de emprego baseiam-se na procura de um melhor salário (79%), em melhores oportunidades de desenvolvimento profissional (55%), ou na procura de um emprego mais adequado à sua formação (21%).

Por outro lado, entre aqueles que não querem mudar de emprego, valorizam ter oportunidades de desenvolvimento profissional (40%), o nível de flexibilidade da empresa (37%) e a localização próxima de casa (34%) como as principais razões para permanecerem no seu emprego atual.

Incapacidade é o principal obstáculo para conseguir emprego

A grande maioria das pessoas entrevistadas (92%) acha difícil ou muito difícil encontrar um novo emprego. Entre as razões, 51% dos participantes identificam a própria incapacidade como o principal obstáculo. Para além disto, 77% das pessoas com incapacidade não estão atualmente envolvidas em nenhum tipo de formação. As principais razões para não continuar a formação incluem a falta de condições financeiras (38%), a dificuldade de encontrar cursos adaptados à sua incapacidade (16%), e problemas de acessibilidade e mobilidade (11%).

“Esta análise permite-nos perceber que existe ainda uma situação de disparidade no mercado entre pessoas com incapacidade e sem incapacidade. Mas mais do que isso, é importante percebermos de que forma podemos diminuir estas diferenças, quais são as motivações e expectativas desta fatia de pessoas que tem maior dificuldade em encontrar emprego e criar estratégias para colmatar este desafio.”, afirma Isabel Roseiro, diretora de Marketing da Randstad Portugal

No que diz respeito ao perfil dos entrevistados, 40% têm uma incapacidade relacionada com a mobilidade, 13% com a cognição ou a memória, 10% com uma incapacidade visual e 7% com uma auditiva. Além disso, 42% têm outros tipos de incapacidades, incluindo incapacidades psicossociais e mentais (como transtornos de saúde mental), doenças crônicas e orgânicas, condições autoimunes e imunológicas, e incapacidades neurológicas.

A análise quanto ao grau de incapacidade revela que 65% dos entrevistados têm uma incapacidade igual ou superior a 60%, 26% têm um grau de incapacidade inferior a 60% e 9% ainda não foram avaliados.