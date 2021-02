Desporto Benfica empata sem golos e fica a 15 pontos do Sporting Por

O Benfica empatou sem golos com o Farense, em jogo da 20 jornada da I Liga, disputado neste domingo no Estádio de São Luís, em Faro.

Os encarnados, que conquistaram apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do campeonato, estão agora a 15 pontos do líder Sporting, a quatro do SC Braga, que hoje derrotou o Tondela, e a dois do FC Porto, que defronta amanhã o Marítimo.

Por seu turno, o Farense soma agora 18 pontos e sai da zona de despromoção.