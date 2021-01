Nas Notícias Portugal com mais 78 mortos por covid-19 e 4369 novos casos Por

Boletim epidemiológico da DGS dá conta de mais 78 mortos, 4369 novos casos, mais 127 pessoas internadas e mais 10 pacientes em unidades de cuidados intensivos.

Portugal contabilizou nas últimas 24 horas 78 mortes relacionadas com a covid-19 e 4369 novos casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O boletim da DGS dá conta de 3171 pessoas internadas, mais 127 do que no domingo. Há agora 510 internados em cuidados intensivos, mais dez do que no domingo.

Relativamente a casos ativos há hoje 80 008, o que representa um acréscimo de 2407 em comparação com os dados de ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7186 mortes e 431 623 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.