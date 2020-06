Desporto Benfica informa CMVM sobre negociações para a saída de Lage Por

O Benfica informou a Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), nesta terça-feira, de que decorrem negociações tendo em vista a rescisão de contrato do técnico com os encarnados.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que está a negociar um princípio de acordo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”, lê-se no comunicado divulgado pelas águias.

Após nova derrota dos encarnados, desta feita na Madeira, Bruno Lage, de 44 anos, colocou o lugar à disposição e Luís Filipe Vieira aceitou.

O Benfica está em segundo lugar no campeonato a seis pontos de distância do FC Porto, tendo ainda desvantagem no confronto direto, no caso de uma igualdade pontual no fim da I Liga.

Ao serviço do Benfica, Bruno Lage conquistou um campeonato e uma Supertaça Cândido de Oliveira.