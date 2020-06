Nas Notícias Portugal regista mais oito mortes por covid-19 e 229 novos casos de infeção Por

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou o boletim epidemiológico nesta terça-feira, registando-se mais oito mortes por covid-19.

A autoridade de saúde nacional regista ainda 229 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, que já provocou a morte de 1.576 pessoas, em Portugal.

Com os 229 novos casos de infeção por covid-19 são agora 42.141 os casos registados no total no país.

Quanto a doentes recuperados e tendo por base a última atualização, a DGS revela que foram 300 pessoas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela onde se registam mais casos de infeção e também no número de mortes, nos últimos dias.

Cinco das oito mortes ocorreram nesta zona do país, nas últimas 24 horas, segundo a DGS.