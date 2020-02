Motores Fãs dão as boas-vindas aos pilotos da Hyundai Por

Foi em véspera do arranque do Campeonato de Portugal de Ralis que os fãs acorreram ao Espaço Guimarães para darem as boas-vindas aos pilotos do Team Hyundai.

O Campeão do Mundo Ott Tanak, Dani Sordo e Bruno Magalhães estiveram disponíveis para os fãs que ali acorreram. Uma forma de se ‘sentirem-se em casa’, em momentos de convívio e descontração, antes do começo do Rali Serras de Fafe e Felgueiras.

Claro que a presença do piloto estónio e do espanhol contribuíram para que esta receção fosse ainda mais concorrida, sobretudo sabendo-se que se deslocam ao nosso após para guiarem em competição os i20 WRC sem ser em tempo de Rali de Portugal.

Mas Tanak e Sordo também tiveram de partilhar as atenções com Bruno Magalhães, que já foi vice-campeão europeu e campeão nacional de ralis, e que na prova da Demoporto vai tripular um i20 R5.

“Conheço bem os adeptos portugueses e sei a paixão que há neste país pelos ralis”, reagiu Ott Tanak ao perceber os muitos adeptos que acorreram ao Espaço Guimarães.

Sobre esta participação na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis o Campeão do Mundo é bem claro: “O nosso grande objetivo é preparar o Rali do México e fazer já algum trabalho para o Rali de Portugal. Cada quilómetro e cada troço que faço com o carro em competição deixa-me cada vez mais confiante. Vamos tentar andar rápido e dar espetáculo”.

Já Dani Sordo conhece bem o Rali Serras de Fafe e a sua envolvência, pelo que nada estranha neste evento, ainda que no ano passado tenha tripulado um Hyundai i20 R5 e não o WRC da marca coreana.

“Correr em Portugal é quase como correr em casa, não só porque gosto dostroços mas também porque há muitos adeptos que vêm de Espanha e se juntam ao público português”, referiu o espanhol, sublinhando: “Estou muito motivado para o meu regresso aoWRC, dentro de duas semanas, por isso nada melhor do que voltar a ganhar ritmo com o carro aqui em Fafe e Felgueiras”

Para Bruno Magalhães o facto da Hyundai Motorsport estar presente neste primeiro evento do campeonato português “é também um bom sinal” para a sua equipa. “E é algo que nos dá ainda maior motivação”, destaca.

O piloto da Team Hyundai Portugal está focado em ser protagonista na competição ‘doméstica: “Coom o renovado Hyundai i20 R5 estou convencido que temos todas as condições para lutar pela vitória em qualquer tipo de piso, inclusive num rali duro e exigente como deverá ser este RallySerras de Fafe e Felgueiras”.