Motores Dakar e Africa Eco Race em exposição em Oeiras

O Rali Dakar e o Africa Eco Race, as duas mais icónicas provas do todo-o-terreno mundial, são tema para uma exposição que está patente até 29 de dezembro no Oeiras Parque.

Esta mostra acontece antes do arranque para as duas grandes maratonas, e que levou aquele espaço alguns dos pilotos que vão participar nas duas ‘aventuras’ que têm lugar no próximo mês de janeiro, como Fernando Barreiros, Hoão Rolo e António Maio.

Nesta mostra, realizada em parceria com o Centro Comercial Oeiras Parque estão presentes algumas viaturas, sendo que este fim de semana os pilotos vão realizar sessões de autógrafos e interagir com os fãs.

Fernando Barreiros e João Rolo vão participar no Africa Eco Race – que vai percorrer pistas de Marrocos, Mauritânia e Senegal – enquanto António Maio regressa ao Dakar, que pela primeira vez se vai disputar na Arábia Saudita.