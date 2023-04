Nas Notícias 5 truques práticos para preparar a sua casa para o calor Por

Saiba como preparar a sua casa para o calor com truques práticos e mantenha um ambiente fresco durante o verão. Encontre as melhores dicas para dias quentes sem preocupações.

Use cortinas e persianas

Uma das formas mais simples e eficazes de manter a casa fresca é usar cortinas e persianas. Mantenha as cortinas e persianas fechadas durante o dia para impedir que o sol entre e aqueça a sua casa. À noite, abra as janelas e as cortinas para deixar entrar o ar fresco.

Além de refrescar o ambiente, a luz natural também traz diversos benefícios para a saúde e bem-estar.

Use ventoinhas

As ventoinhas são uma excelente forma de o ar circular na sua casa e ajudar a manter a temperatura agradável. Coloque uma ou duas ventoinhas em pontos estratégicos da casa para espalhar o ar fresco.

Uma solução simples e eficiente é usar uma ventoinha em cima da bancada da cozinha para fazer o ar circular.

Se tiver um teto alto, pode também investir numa ventoinha de teto para preparar a sua casa para o calor.

Aproveite as plantas

As plantas não só dão vida e cor à sua casa, mas também podem ajudar a refrescar o ambiente. Algumas plantas como a samambaia ou renda-portuguesa, a palmeira e a jiboia ajudam a purificar o ar e reduzem a temperatura ambiente. Além disso, a rega das plantas também ajuda a refrescar o ar, uma vez que a água evapora e ajuda a baixar a temperatura.

Invista em plantas e sinta a diferença no clima da sua casa.

Troque as lâmpadas

Lâmpadas incandescentes produzem mais calor do que as lâmpadas LED ou fluorescentes. Por isso, uma forma de preparar a sua casa para o calor é trocar as lâmpadas incandescentes por LED ou fluorescentes.

A troca das lâmpadas convencionais por LED é uma maneira simples e eficiente de regular a temperatura da casa.

Além de ajudar a manter a sua casa mais fresca, esta mudança também ajuda a poupar energia e reduzir a sua conta de luz.

Lâmpadas LED emitem menos calor do que lâmpadas convencionais, ajudando a manter a temperatura mais fresca.

Use as portas de forma estratégica

As portas podem ser usadas de forma estratégica para manter a sua casa fresca. Uma porta de entrada com mosquiteiro ou rede mosquiteira pode ser uma ótima opção para manter a sua casa fresca enquanto impede a entrada de insetos.

Mantenha as portas interiores abertas para permitir que o ar fresco circule.

Deixe a porta de entrada aberta durante o dia para permitir a entrada de ar fresco, garantindo que a sua casa permaneça confortável e livre de mosquitos e outros insetos indesejáveis.

Estes são apenas alguns truques simples que pode usar para preparar a sua casa para o calor. Com estas dicas, poderá manter a sua casa fresca e confortável durante os dias quentes de verão.