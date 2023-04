Nas Notícias 5 jardins mais bonitos para visitar em Portugal Por

Dicas sobre os jardins mais bonitos para visitar em Portugal com a família

A primavera oferece múltiplas sensações e também um colorido especial a Portugal. Quando a chuva e o frio se despedem, dando lugar aos dias maiores e mais solarengos, muitos procuram lugares encantadores, verdadeiros espaços dignos de filmes de princesas e príncipes, para visitar. Conheça por isso, 5 jardins maravilhosos para conhecer em Portugal.

Seja para visitar a dois num clima mais romântico ou em família, são muitos os jardins que tiram ‘a respiração’ metaforicamente falando, dando que são belezas da natureza num país à beira-mar plantado. Entre muitos jardins que Portugal tem, por isso a escolha peca sempre por escassa, selecionamos 5 de uma imensidão a descobrir no país.

Serralves, Porto

A cidade Invicta tem mil e uns encantos de visita obrigatória mas os jardins de Serralves são um verdadeiro pulmão de ar e sensações puras que oferecem aos portuenses e a quem os visita.

Com uma diversidade de vegetação, os jardins de Serralves são mais do que natureza; são cultura, são sabedoria.

Projetados pelo arquiteto Jacques Gréber, em 1930, os jardins de Serralves são também usados para ensinar os mais jovens a conviver com a natureza com as tradicionais oficinas lúdico-pedagógicas para alturas de pausas letivas.

Serralves tem áreas verdejantes únicas e que merecem uma visita.

Quinta das Lágrimas, Coimbra

Coimbra não é apenas a cidade dos ‘doutores’. Pela cidade do conhecimento é possível também visitar um dos jardins mais emblemáticos de Portugal, a Quinta das Lágrimas.

Um jardim que guarda segredos eternos de uma história de amor intemporal

Cenário eterno do amor de Pedro e Inês, que a literatura portuguesa muito bem contou e faz ecoar para todo o sempre, espaços verdejantes não faltam para conhecer num espaço que é um verdadeiro jardim natural onde a beleza está em cada planta e árvore.

A Quinta das Lágrimas tem como ex-libris a Fonte dos Amores e a Fonte das Lágrimas que ajudam a compor 18 encantadores hectares de um espaço mítico e de visita obrigatória.

Terra Nostra, Açores

Portugal é um país que faz da sua diversidade um todo e se no continente não faltam espaços que valem sempre uma visita, nas ilhas também se encontram jardins que devem figurar perfeitamente na sua agenda de visitas obrigatória.

Os jardins Terra Nostra dos Açores situa-se em Vale das Furnas, em São Miguel, e é um jardim botânico cuja ideia partiu de Thomas Hickling, Cônsul dos Estados Unidos, corria o ano de 1780.

Além do jardim, aproveite para dar um mergulho. Isso mesmo. É que no Terra Nostra existe um famoso lago com água férrea vulcânica. A temperatura é bem agradável e ronda os 25 graus. A aparência castanha é característica e vale o mergulho.

Jardim Botânico, Madeira

Não é fácil encontrar ilhas tão verdes como “a Madeira que é um jardim”, como Amália Rodrigues muito bem eternizou ao cantar o “Bailinho da Madeira”.

O Jardim Botânico situa-se no Funchal e podem ser vistas sensivelmente 2500 plantas vindas de todos os continentes.

O Jardim Botânico, que fica na Quinta do Bom Sucesso, a antiga quinta do escocês William Reid, nasceu em 1960 e, de então para cá, tornou-se num verdadeiro espaço acolhedor para os milhares de visitantes que anualmente passam pela pérola do Atlântico.

Jardins do parque Gulbenkian, Lisboa

Na capital também há pulmões verdes e um deles está no parque Gulbenkian, próximo da Praça de Espanha.

Para quem deseja contactar com a natureza e recarregar baterias, nada melhor do que fazer uma visita aos jardins do parque Gulbenkian, eles que foram pensados na década de 60 pelos arquitetos paisagistas António Viana Barreto e Gonçalo Ribeiro Telles.

“A construção do espaço com a luz mediterrânica e o copado das árvores, criam situações, ‘micropaisagens’, que nos são familiares, não só a nós, humanos, como à fauna silvestre que atrai”, explica a Fundação Gulbenkian ao mostrar o orgulho que tem num dos jardins mais emblemáticos de Portugal.

O jardim procura ser casa para momentos de pausa numa cidade muito movimentada.

Visite jardins e aproveite para fazer caminhadas que fazem bem à saúde

Os momentos de pausa para contemplar jardins poderá ser aproveitado também para realizar caminhadas que são sempre ótimos motivos para dar saúde ao seu corpo.

Melhore as suas caminhadas com dicas simples e aproveite múltiplos benefícios para a sua saúde.