Os 5 maiores erros de networking que deve evitar

O networking é absolutamente fulcral para empreendedores, empresários e líderes construírem uma rede de contactos-chave de confiança e coesa.

Se bem feito, tem tudo para trazer benefícios muito significativos, mas se malconduzido pode ser um verdadeiro desastre.

Rita Maria Nunes, Country Manager da TAB Portugal, autora do livro “Pára, Pensa e Transforma o Teu Negócio” e host do podcast “Conversas Informais Sobre Negócios”, indica os cinco erros mais comuns e que são um travão a fundo no crescimento bem-sucedido da uma rede profissional.

Improvisar

Alguns empresários sentem uma espécie de excesso de confiança de que podem improvisar em eventos de networking. Não têm um objetivo em mente do que pretendem concretizar, nem se preparam adequadamente sobre o evento, o tema e as pessoas que estarão presentes. O improviso de última hora não é, de todo, a abordagem mais eficaz para fazer networking. Ninguém quer reservar tempo para ouvir informações que estão disponíveis online e sejam de fácil acesso.

Focar em si

Participar num evento de networking não é sinónimo de passar o tempo a monopolizar as conversas ou a falar durante longos períodos sobre a sua vida pessoal e/ou profissional. Lembre-se de fazer perguntas e de mostrar interesse genuíno naquilo que os outros têm para dizer. O principal objetivo de um networking eficaz passa por aproveitar a oportunidade de conhecer outras pessoas, o que as motiva na sua vida profissional, o que fizeram e pretendem fazer no futuro nas atividades empresariais que desempenham.

Ser informal

Pode acontecer, em alguns contextos, que um evento de networking possa ter, aparentemente, momentos um pouco mais informais e descontraídos. Ainda assim, o comportamento deve ser o mais profissional possível, reconhecendo o espaço pessoal de todas as pessoas e assumindo uma postura civilizada. Aproveite todo o processo, mas garanta que está a respeitar e a ser simpático com todos os profissionais presentes.

Pouca vontade de ajudar os outros

Como referido anteriormente, para ser mais eficaz e bem-sucedido, o networking não deve manter o foco em si e nas suas necessidades. Participe nos eventos, mas tenha em mente que está ali também para ajudar os outros com o seu know-how e experiência. Quando se constrói uma reputação dentro da rede de contactos, em que somos vistos de algum modo como úteis, as pessoas estão mais dispostas a ajudarem-nos também.

Falha no acompanhamento

Este pode ser o erro mais comum e fulcral quando falamos em oportunidades de networking. Vamos supor que conheceu algumas pessoas interessantes numa conferência, trocou contactos e combinou com eles que falarão novamente num futuro próximo ou algo semelhante. Se não mantiver o contacto, poderá muito bem estar a perder um recurso chave para as suas necessidades profissionais no futuro bem como novas oportunidades de negócio. Mostre-se interessado, proativo e com confiança.

Sobre a TAB Portugal

A The Alternative Board (TAB) é uma organização internacional, criada em 1993, que está presente em mais de 20 países no mundo. Ajuda empresários nos cinco continentes e marca presença igualmente em Portugal. Junta CEO’s, empresários e líderes de equipas que prestam um conjunto de serviços de consultoria estratégica, bem como a formação de conselhos consultivos, para outros empresários. Partilhando o seu expertise e know-how, proveniente de uma variedade de setores não concorrentes entre si, a TAB disponibiliza ainda sessões individuais de mentoria e coaching, aplica ferramentas estratégicas e disponibiliza uma plataforma de networking com conexões internacionais que conecta centenas de gestores com diferentes backgrounds. A nível mundial, a TAB já apoiou mais de 25 mil empresários a melhorarem os seus negócios e as suas vidas.

Sobre a Rita Maria Nunes

Rita Maria Nunes é filha e neta de empreendedores e tem, desde cedo, a profunda convicção de que quem muda o mundo são os empresários. Quis ser médica, mas a experiência académica na área da saúde não correu bem. O mundo dos negócios e da gestão já estavam no seu ADN. E a prova disso é que, entre Lisboa e São Paulo, liderou vários projetos empresariais que vão desde o turismo, viagens e eventos, passando pelo imobiliário, franchising e consultoria.

É, desde 2021, Country Manager da The Alternative Board (TAB) em Portugal, uma organização internacional que está presente em mais de 20 países no mundo e em cinco continentes que junta CEO’s, empresários e líderes de equipas que prestam um conjunto de serviços de consultoria estratégica, bem como a formação de conselhos consultivos, para outros empresários. A nível mundial, a TAB já apoiou mais de 25 mil empresários a melhorarem os seus negócios e as suas vidas.

É autora do livro “Pára, Pensa e Transforma o Teu Negócio” e host do podcast “Conversas Informais Sobre Negócios”.