Nas Notícias 5 dicas para se proteger do frio e evitar complicações de saúde Por

Os meses mais frios geram sempre uma corrida maior às urgências hospitalares com complicações de saúde associadas. As gripes e constipações aparecem com maior intensidade e ‘atacam’ muitas pessoas, mas, além de vírus, aparecem bactérias e fungos aproveitadores das condições climatéricas.

Por isso, é importante aprender a proteger-se e a proteger aqueles que são mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas doentes. Quando os termómetros ‘caem’, podem aparecer problemas do sistema respiratório e cardiovascular.

Assim, existem algumas dicas que deve seguir para se proteger do frio quando as temperaturas descem. Não fique exposto às temperaturas mais baixas e fique com estes conselhos úteis.

1- Agasalhe-se bem

Se estiver por casa e a sua moradia não tiver boas condições de isolamento térmico, opte por ter fontes de aquecimento como lareiras, aquecedores ou ar condicionado mas optando sempre por estar bem agasalhado, nomeadamente nas zonas mais extremas do corpo como mãos, pés e pescoço.

Caso tenha de sair de casa, opte também por várias camadas de roupa quente e que ajude a manter uma sensação térmica agradável.

Evite roupas mais justas e opte por sair, se puder, nos horários tipicamente mais quentes entre as 12H00 e as 16H00.

2 – Não beba álcool

Beber água ajuda o corpo a manter-se hidratado e permite que todos os seus órgãos possam funcionar da melhor forma. Também uma alimentação cuidada e constante é essencial em dias mais frios.

Desse modo, você consegue acelerar o metabolismo e a manter-se mais quente.

E ao contrário do que se possa julgar, as bebidas alcoólicas como bagaço ou vodka, por exemplo, não ajudam a aquecer o corpo. É uma falsa sensação e pode ser prejudicial pois cria uma vasodilatação e posterior arrefecimento do corpo.

3 – Faça exercício físico

O exercício físico ajuda o corpo a movimentar-se a automaticamente a aquecer-se. Mas tenha sempre atenção ao local onde realiza o exercício físico. Não opte por fazê-lo em períodos de maior frio como de manhã cedo quando ainda pode encontrar o piso escorregadio ou ao entardecer. Evite neste caso lesões devido a eventuais quedas.

Além disso, tenha sempre cuidado com o pós exercício. Ou seja, não se deixe arrefecer com a roupa transpirada no corpo.

4 – Mantenha a casa arejada

É importante também ter todos os cuidados em casa para manter a sua residência arejada. Abra de vez em quando uma janela, em segurança, para que exista uma renovação de ar. Promova sempre a circulação de ar e evite adormecer ou descansar junto a fontes de calor.

5 – Mantenha bons hábitos de higiene

Não se esqueça que o frio é inimigo das partes mais sensíveis do corpo como mãos, pés e a pele, que é a primeira barreira que temos. Por isso, opte por manter sempre a sua pele hidratada, não se esquecendo, claro está, das mãos, pés, cara e lábios.

Evite o desconforto térmico

O desconforto térmico não é favorável à execução de tarefas, sendo que este afeta a concentração num país de clima tipicamente ameno.

Deste modo, a sensação de frio faz diminuir o aproveitamento escolar e o rendimento no trabalho, pelo que ter uma sensação de bem-estar térmico é importante.

Isto é tão ou mais importante sobretudo num país onde, apesar das temperaturas não serem tão severas como no norte da Europa, por exemplo, muitas casas não estão preparadas para a eficácia e eficiência energética ou muitos estabelecimentos de construção mais antiga.