Hoje é dia 5 de novembro, Barack Obama é eleito Presidente dos EUA Por

A 5 de novembro de 2008, o primeiro afro-americano torna-se Presidente dos EUA. Barack Obama faz história, tornando-se no 44.º inquilino da Casa Branca, efeméride que hoje se assinala.

Barack Obama nasceu em Honolulu, a 4 de agosto de 1961. Formado em Ciências Políticas e em Direito, desenvolveu uma carreira política que o conduziu ao cargo de Presidente dos EUA, exercício que lhe valeria o Nobel da Paz.

Quatro de novembro é o dia da eleição do 44.º Presidente dos EUA, Barack Obama, que pelas suas políticas bem mais pacifistas do que o antecessor, George W. Bush, levaram Obama a ser galardoado com o Prémio Nobel da Paz, em 2009.

Senador pelo estado de Illinois, Obama tornou-se no primeiro afro-americano a ocupar o mais importante cargo dos EUA. Antes, foi líder comunitário e advogado na defesa de direitos civis.

É eleito senador em 1996, sendo reeleito em 2000. Entre 1992 e 2004, foi professor de Direito Constitucional, na Universidade de Chicago.

Em novembro, ganha a eleição para senador dos EUA, pelo estado de Illinois, conseguindo 70 por cento dos votos.

Viria a conquistar um lugar na Casa Branca no dia 5 de novembro de 2008, para um mandato marcado pela luta contra o terrorismo, num país que se ergueu de uma crise.

Barack Obama termina o segundo mandato em 2016.

Nasceram a 5 de novembro Joaquim Pimenta de Castro, oficial militar, matemático e político português (1846), Paul Sabatier, químico francês (1854), e Vivien Leigh, atriz inglesa (1913).

Nasceram ainda Lennart Johansson, dirigente desportivo sueco (1929), Art Garfunkel, músico norte-americano (1941), Bryan Adams, músico canadiano (1959), e Jean-Pierre Papin, ex-futebolista francês (1963).

Morreram neste dia Mariotto Albertinelli, pintor italiano (1515), Maria Feodorovna, czarina da Rússia (1828), James Clerk Maxwell, físico britânico (1879), e Humberto Mauro, cineasta brasileiro, considerado o pai do cinema brasileiro (1983).