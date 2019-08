Hoje é dia 5 de agosto, morre Marilyn Monroe, nasce Neil Armstrong Por

Nasceu Norma Jean Mortenson, mas foi batizada nas artes como Marilyn Monroe – uma das mais famosas estrelas de cinema de sempre e um ícone de sensualidade. Marilyn morreu a 5 de agosto de 1962, sendo que em 2012 se assinala o 50.º aniversário da sua morte. Também neste dia, nasceu o primeiro Homem a pisar solo lunar.

Marilyn Monroe foi uma das mais célebres, belas e sensuais atrizes de cinema, um símbolo da sétima arte, que permanece imune ao esquecimento, meio século depois da sua morte, quando contava apenas 36 anos.

Marilyn teve uma infância difícil, longe do pai biológico – de identidade desconhecida – e sem a presença da mãe, que teve de ser internada, com problemas psíquicos. A atriz viveu em orfanatos e em casa de familiares. Marilyn Monroe começou a carreira em pequenos filmes, mas depressa se viu catapultada para os grandes palcos da sétima arte. O seu talento, personalidade e sensualidade levaram-na ao sucesso.

Não é justo dizer que Marilyn Monroe cresceu no cinema à custa da sua beleza e sensualidade. Essas suas características eram inegáveis, mas Marilyn era muito mais do que símbolo sexual da década de 50.

Transportava a imagem de uma menina dócil, aparentemente vulnerável e inocente, características que fizeram de Marilyn uma das mais queridas atrizes do mundo inteiro.

Em termos amorosos, não foi feliz, com diversas relações falhadas. Correram boatos de que teria mantido uma relação secreta com o Presidente dos EUA, John F. Kennedy, a quem cantou os parabéns, numa das versões de ‘Happy Birthday To You’ mais conhecidas de sempre.

Na manhã de 5 de agosto de 1962, aos 36 anos, Marilyn foi encontrada morta, na sua casa de Brentwood, na Califórnia, por suposta overdose de medicamentos. O mundo ficou em choque e nunca esqueceu a loira mais sensual de todos os tempos.

Também no dia 5 de agosto, mas em 1930, nasce Neil Armstrong, astronauta norte-americano, célebre por ter sido o primeiro Homem a pisar solo lunar. Piloto de testes e aviador naval, liderou a missão Apollo 11, que a 20 de julho de 1969 deu um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a Humanidade.

Como registos históricos neste dia 5 de agosto, assinala-se também um feito do norte-americano Jesse Owens, que arrecada, em 1936, a terceira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha nazi. O regime de Hitler incomoda-se com esta conquista de um atleta negro, um dos maiores nomes do atletismo mundial.

Neste da, em 2005, tem início o maior assalto a um banco da história do Brasil, na agência do Banco Central do Brasil em Fortaleza (Ceará). O assalto terminaria no dia seguinte.

Nasceram a 5 de agosto Manoel Deodoro da Fonseca, o primeiro Presidente do Brasil (1827), Guy de Maupassant, escritor francês (1850), Joseph Merrick, ‘O Homem Elefante’, portador da Síndrome de Proteus (1862), Neil Armstrong (1930), Colin McRae, piloto escocês de ralis (1968), e Marine Le Pen, política francesa (1968).

Morreram neste dia Friedrich Engels, filósofo alemão (1895), António Mendes Bello, 13.° Patriarca de Lisboa (1929), Carmen Miranda, atriz e cantora luso-brasileira (1955), Heinrich Otto Wieland, químico alemão, vencedor do Prémio Nobel (1957), Marilyn Monroe (1962), Richard Burton, ator britânico (1984), e Soichiro Honda, fundador da Honda Motor Company (1991).

Hoje assinala-se o Dia Internacional da Cerveja, conhecida como ‘a loira’, como Marilyn Monroe.