Nas Notícias 5 coisas divertidas que pode fazer quando está frio Por

Os dias nublados, chuvosos e de frio nem sempre são sinónimo de tédio. É possível realizar algumas tarefas ou ações bem divertidas quando os termómetros baixam e fica a ‘bater o dente’. Confira algumas dessas dicas.

Não deixe que as baixas temperaturas sejam impedimento para manter-se ativo e, acima de tudo, divertido porque, embora quando faz calor o tempo convide a atividades ao ar livre e em grupo, quando está frio há coisas bem curiosas que pode fazer.

1 – Ir para a neve

Não tem outro modo. Só mesmo quando está frio e no inverno é que você pode divertir-se na neve. É certo que com as tecnologias já há situações onde se tentam imitar os grandes flocos de neve, mas nada como a neve real na natureza.

Pegue um bom agasalho e divirta-se nos locais mais frios do país. Se tiver possibilidades financeiras e de agenda, porque não marcar uns dias de tranquilidade em locais como a Serra da Estrela ou Trás-Os-Montes?

Pode esquiar, fazer snowboard ou fazer bonecos de neve com as crianças. Vai ver que a diversão será imensa.

2 – Passeio pela sua terra e comer castanhas

Se há coisa que é ótima nos dias de frio é dar um passeio para ver como entre o cinzento ou apenas alguns raios de sol é possível apreciar e desfrutar da beleza natural das nossas regiões portuguesas.

Pegue um agasalho quentinho e saia de casa. Pelo caminho, compre um cartucho de castanhas e aqueça o seu estômago com as ‘quentes e boas’.

3 – Visitar o zoológico

Nos dias de maior calor é natural que sejam maiores os aglomerados de pessoas. Por isso, aproveite os dias frios para visitar o jardim zoológico. Leve uma máquina fotográfica ou o seu telemóvel, se tirar fotos, e fique com retratos mágicos de uma experiência confortante junto dos animais.

Além disso, nas alturas de inverno existem descontos para visitas a locais como o zoológico, dado que não são locais tão requisitados como nas alturas de maior calor ou de férias escolares. Aproveite o fim de semana, por exemplo.

4 – Aquela maratona de séries com um cobertor quentinho

Tem uma série ou vários episódios de séries ou filmes em atraso? Pegue num cobertor quente e faça uma maratona de cinema em casa. Pelo meio, tome uma bebida quente como chá, um café ou até chocolate.

Não deixe acumular muitas séries em atraso, já que nos dias de maior calor não terá tanta disponibilidade para assistir às suas séries favoritas. É que depois chegam sempre convites para as churrascadas ao ar livre com amigos e família, alguma dela que até está fora de Portugal e aproveita para voltar nas alturas de maior calor. E aí, não terá tanta vaga na sua ‘agenda’ para a sétima arte. Aproveite os dias de frio, então.

5 – Aventurar-se entre tachos e panelas

O inverso é sempre uma boa desculpa para atrasar a dieta. Por isso, aproveite os dias de inverno para se aventurar na cozinha e entre tachos e panelas desenvolva as suas próprias receitas. Que tal fazer brigadeiros?

Como viu, não faltam boas opções para passar o tempo mesmo quando está frio, a chover ou cinzento no céu. Não se deixe capturar pelo tédio.

O que não faltam são boas ideias para enfrentar os dias de maior frio e chuva com um sorriso no rosto.