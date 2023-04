Nas Notícias 3 receitas fáceis e deliciosas para piquenique ao ar livre Por

O bom tempo está finalmente aqui e com ele vêm as atividades ao ar livre. Uma das melhores maneiras de aproveitar o sol é fazer um piquenique com amigos e familiares. Mas o que levar para comer? Continue a ler e descubra 3 receitas fáceis e deliciosas para piquenique que irão agradar a todos.

Aproveite o sol e faça um piquenique saboroso, rodeado pela natureza e em ótima companhia.

Sanduíche de frango com abacate e bacon

Estas sanduíches são fáceis de fazer e deliciosas. Comece por cozinhar alguns peitos de frango e cortá-los em fatias. Adicione fatias de abacate e algumas fatias de bacon crocante. Coloque tudo num pão rústico e está pronto a servir.

As sanduíches são ótimas para piqueniques, pois são fáceis de transportar e não precisam de talheres.

Combine ingredientes saudáveis para criar uma refeição prática e saborosa, perfeita para desfrutar ao ar livre.

Salada de fruta com iogurte

Uma salada de fruta é sempre uma ótima opção para um piquenique, pois é leve, fresca e fácil de comer. Mas para dar um toque especial, adicione um pouco de iogurte natural ou skyr. Comece por cortar algumas frutas frescas, como morangos, bananas e mangas. Adicione o iogurte e misture tudo. Pode até levar a salada em frascos de vidro individuais para torná-la ainda mais fácil de servir.

Queques de limão e mirtilo

Para sobremesa, que tal, queques de limão e mirtilo? São fáceis de fazer, saudáveis e ficam deliciosos. A combinação de sabores azedo do limão e doce dos mirtilos é irresistível. Os mirtilos são uma excelente fonte de antioxidantes e podem ajudar a melhorar a saúde cardiovascular, a função cerebral e a saúde da pele.

Aqui está uma receita de queques de limão e mirtilo que pode experimentar.

A textura macia dos queques de limão e mirtilo é um prazer para o paladar.

Receita de queques de limão e mirtilo

Ingredientes:

2 chávenas de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

1/4 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 colher de chá de sal

1/2 chávena de manteiga

1 chávena de açúcar

2 ovos grandes

1/2 chávena de iogurte natural

2 colheres de sopa de sumo de limão

1 colher de sopa de raspas de limão

1 chávena de mirtilos frescos

Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180°C e unte formas de queque com manteiga e farinha. Numa tigela, misture a farinha, o fermento, o bicarbonato de sódio e o sal. Reserve. À parte, bata a manteiga e o açúcar até obter um creme leve e fofo. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem. Adicione o iogurte, o sumo de limão e as raspas de limão à mistura de manteiga e açúcar e bata até incorporar. Adicione gradualmente a mistura de farinha à mistura de manteiga, batendo a baixa velocidade até que a massa esteja homogénea. Junte os mirtilos à massa e misture delicadamente com uma espátula. Despeje a massa nas formas. Asse os queques por cerca de 30-45 minutos. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de remover das formas.

Quando estiverem prontos, coloque num recipiente e leve para o piquenique.

Desfrute de uma refeição ao ar livre rodeado pela natureza.

Esperamos que estas ideias de receitas fáceis e deliciosas para piquenique o tenham inspirado a preparar um piquenique para desfrutar ao ar livre. Afinal, não há nada melhor do que partilhar uma refeição em boa companhia.