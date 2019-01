Hoje é dia 29 de janeiro, Karl Benz inventa o primeiro motor a gasolina Por

Hoje é dia 29 de janeiro e assinala-se a criação do primeiro motor automóvel movido a gasolina. Em 1712, tem início a Conferência de Paz de Utrecht, que encerra a guerra de sucessão espanhola. E em 1948 Andrei Gromiko pede a destruição das bombas atómicas do mundo.

Em Portugal, é fundada a Faculdade de Medicina do Porto (1825) e também o jornal desportivo A Bola, em 1945, por Cândido de Oliveira.

Corria o ano de 1712 quando se dá o primeiro passo tendo em vista o fim da guerra de sucessão espanhola, graças à Conferência de Paz de Utrecht. Também a 29 de janeiro, mas em 1948, Andrei Gromiko, delegado soviético do Conselho de Segurança da ONU, incita os países a acabar com todas as bombas atómicas do mundo.

No dia em que o Kansas se torna o 34.º estado norte-americano (1861), o engenheiro alemão Karl Benz inventa o primeiro motor automóvel movido a gasolina (1886). Quatro anos mais tarde, Equador e EUA reconhecem a República do Brasil.

No mesmo dia, mas muitos anos mais tarde, o político e cantor Gilberto Gil recebe um tremendo aplauso, num discurso em que defende a difusão de software livre, no Fórum Social Mundial.

“A batalha do software livre e da Internet livre é a mais importante, a mais interessante e a mais atual das lutas políticas”, afirmou Gilberto Gil, a 29 de janeiro de 2005.

Nas artes, destaque para o início das comemorações de homenagem a Veláquez, pintor espanhol, em 1999, quatro séculos após a sua morte. Diversos países do mundo associaram-se à iniciativa.

Este efeméride ocorre exatamente 40 anos depois de os estúdios Disney lançarem a longa-metragem ‘A Bela Adormecida’, um clássico que se mantém atual.

Nascem neste dia Thomas Paine (1737), revolucionário inglês com tarefa decisiva na fundação dos EUA, e também o dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860).

“Que o mundo ‘está infestado com a escória do género humano’ é perfeitamente verdade. A natureza humana é imperfeita. Mas pensar que a tarefa da literatura é separar o trigo do joio é rejeitar a própria literatura”, escreveu Tchekhov, nas suas célebres Cartas.

A 29 de janeiro, fazem anos a norte-americana Oprah Winfrey, célebre apresentadora de televisão nascida em 1954, Michelle Larcher de Brito, tenista portuguesa nascida em 1993, e o ex-futebolista brasileiro Romário, que assinala o 46.º aniversário.

Assinala-se em Portugal o Dia da Incontinência Urinária, problema que afeta cerca de 600 mil portugueses.