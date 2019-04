Hoje é dia 29 de abril, dia de recordar Hitchcock, o mestre do suspense Por

Alfred Hitchcock nasceu em Londres, a 13 de agosto de 1899. Foi um mestre do cinema, considerado um dos mais populares realizadores de todos os tempos. Hoje é dia de recordar Hitchcock, que morreu a 29 de abril de 1980.

Alfred tem origens humildes e era filho de um vendedor de frutas, William Hitchcock, um homem que teve grande importância na definição do seu caráter. Disciplinador, William entregou o filho a um polícia, que o colocou numa cela, quando Alfred tinha apenas 5 anos.

Frequentou um colégio jesuíta, que acentuou a disciplina imposta pelo pai. A educação disciplinadora viria a revelar-se nos filmes de Hitchcock, que como realizador apresenta a analogia entre pecado e redenção, entre inocência e culpa. O medo pelo proibido abriu espaço ao desejo de suspense, que marcaria a sua obra.

As origens do cinema macabro e criminal provêm também da sua formação académica e das visitas recorrentes ao museu da Scotland Yard, bem como à sua paixão pela escrita de Charles Dickens. Estava criado o perfil do futuro realizador, mestre de suspense e da recriação do mundo do crime.

Prosseguiu a formação na área de Belas Artes da Universidade de Londres, enquanto ajudava o pai na loja de frutas. O cinema afirmava-se e cativava adeptos.

Hitchcock soube, através de uma revista, que uma empresa de cinema dos EUA, a Famous Players-Lasky Company, iria abrir um estúdio. Apresentou-se nos escritórios da Famous com esboços de letreiros para filmes mudos projetados por si e acaba contratado. Acabava de entrar no cinema.

Em 1925, recebeu uma proposta para dirigir uma coprodução de ‘The Pleasure Garden’, naquela que seria a primeira mostra como realizador, que agradou aos críticos e o conduziu pela realização de mais películas.

Hitchcock muda-se para os EUA em 1939 e torna-se cidadão norte-americano em 1955. A estreia de Alfred Hitchcock em Hollywood, ‘Rebecca’, em1940, vence o Óscar de melhor filme.

Ao longo dos anos, foi produzindo verdadeiras obras de arte, colecionando prémios, com seis nomeações para os Óscares, com os filmes Rebecca (1940), Lifeboat (1944), Spellbound (1945), Rear Window (1954) e Psycho (1960), como diretor; e Suspicion (1941), como produtor.

É considerado o maior realizador de todos os tempos. Morre de insuficiência renal, na sua casa em Los Angeles, a 29 de abril de 1980.

