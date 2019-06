Hoje é dia 26 de junho, dia contra a droga e todos os tipos de tortura Por

A 26 de junho, assinala-se o Dia Mundial da Luta Contra a Droga e o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. São efemérides que se cruzam, na defesa da dignidade humana.

Vinte seis de junho é uma data de duas celebrações mundiais, na defesa da pessoa, quer no combate às dependências, quer na luta contra todas as formas de tortura. O Dia Mundial da Luta Contra a Droga e o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura assinalam-se hoje.

Nesta data, é lançado o Relatório Mundial de Drogas, do qual constam informações atualizadas sobre consumo, produção e tráfico mundiais. A data foi definida pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução 42/112 de 7 de dezembro de 1987.

Na Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico de Drogas, realizada em 26 de junho de 1987, aprovou-se um plano de combate a este problema. Anualmente, a ONU, através do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, dá ênfase à Campanha Internacional de Prevenção das Drogas.

Também neste dia, a ONU combate todas as formas de tortura. O Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura é uma data em que se reafirma o direito de todos, homens e mulheres, a viver em liberdade, imune a qualquer tipo de pressão e violência.

Neste dia 26 de junho, a tortura é lembrada como tratamento cruel, desumano, degradante e injustificado, em qualquer sociedade e em quaisquer circunstâncias. Trata-se de um direito inalienável, da defesa da dignidade de todos os homens e mulheres.

Outras factos históricos são assinalados hoje. Em 1819, a bicicleta é patenteada.

Já em 1963, o presidente dos EUA, John F. Kennedy, profere a célebre frase “Ich bin ein Berliner” [Eu sou um berlinense], durante uma visita àquela cidade alemã.

A 26 de junho de 1964, os Beatles lançam o álbum ‘A Hard Day’s Night’, nos EUA.

E três anos mais tarde, Karol Wojtyla, futuro Papa João Paulo II, é feito Cardeal, pelo Papa Paulo VI.

Já no ano de 1974, neste dia, pela primeira vez um código de barras na simbologia universal é usado na venda de vender um pacote de Wrigley’s, no Marsh Supermarket em Troy, localizado no Ohio (EUA).

Nasceram neste dia Charles Messier, astrónomo francês (1730), William Thomson, físico e engenheiro irlandês (1824), Pearl S. Buck, escritora norte-americana, Nobel da Literatura (1892), Salvador Allende, médico, político e estadista chileno (1908), Robert Coleman Richardson, físico americano, Nobel de Física (1937), Gilberto Gil, cantor e compositor brasileiro (1942), e José Barata-Moura, cantor, escritor e professor português (1948).

Morreram neste dia Francisco Pizarro, conquistador do Peru (1541), Joseph Montgolfier, inventor francês (1810), Karl Landsteiner, biólogo e físico austríaco, Nobel da Medicina (1943), Alfred Döblin, escritor alemão (1957), Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei (1975), Alfredo Marceneiro, fadista português (1982), Judith Arundell Wright, escritora australiana (2000), e Naomi Shemer, cantora e escritora israelita (2004).