Hoje é dia 26 de julho, celebra-se o Dia Mundial dos Avós Por

Hoje assinala-se o Dia Mundial dos Avós, data que reforça a união geracional, com abraços ternos e fraternos, e que sublinha sentimentos. É dia de celebrar o amor que une netos e avós.

A história do Dia dos Avós tem uma origem longínqua. No século I a.C., Ana e seu marido, Joaquim, viviam em Nazaré e não tinham filhos. Dedicavam as suas orações a pedir que o Senhor lhes enviasse uma criança.

O casal tinha uma idade avançada. No entanto, um anjo do Senhor apareceu e comunicou que Ana estava grávida. Foram pais de uma menina, a quem batizaram de Maria, mãe de Cristo.

E precisamente no dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo, celebra-se o Dia Mundial dos Avós, que representa uma homenagem e o estreitar de laços entre gerações.

Devido à sua história, Santa Ana é considerada a padroeira das mulheres grávidas e dos que desejam ter filhos.

Neste dia 26 de julho, em 1139, Afonso, conde portucalense, é aclamado rei de Portugal e proclama a independência em relação a Leão. Em 1788, Nova Iorque torna-se o 11.º estado norte-americano e em 1909 é criado o FBI, também nos EUA.

A 26 de julho de 1953, dá-se a primeira tentativa dos revolucionários cubanos de deter Fulgêncio Batista. O golpe falha, resultando na prisão e exílio de Fidel Castro e Raul Castro.

Nasceram neste dia Jean-Baptiste Camille Corot, pintor francês (1796), George Bernard Shaw, escritor e dramaturgo irlandês, Nobel de Literatura (1856), Lino Ferreira, ator e diretor de cinema e teatro português (1884), André Maurois, escritor francês (1885), Aldous Huxley, escritor inglês (1894), e Armando José Fernandes, compositor português (1906).

Nasceram ainda Stanley Kubrick, realizador norte-americano (1928), Vasco Almeida e Costa, político português (1932), Edmund Phelps, economista norte-americano (1933), Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones (1943), Emilio de Villota, ex-piloto espanhol de Fórmula 1 (1946), Roger Taylor, baterista do Queen (1949), e Kevin Spacey, ator norte-americano (1959).

Morreram neste dia Nicéforo I, imperador bizantino (811), Papa Paulo II, (1471), Tobias Barreto de Meneses, escritor brasileiro (1889), Eva Perón, primeira dama argentina (1952), e Trygve Magnus Haavelmo, Nobel da Economia (1999).