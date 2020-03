Motores 24 Horas de Le Mans adiadas para setembro Por

A edição das 24 Horas de Le Mans de 2020 foi adiada para 19 e 20 de setembro, em função da pandemia de covid-19, que também se verifica em França.

Num comunicado publicado a 16 de março o presidente do ACO, Pierre Fillon, dizia que seria tomada uma decisão a 15 de abril, mas informações de fontes próximas à organização da prova que encerra o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), o evento será reagendado para daqui a seis meses.

Caso se confirme a nova data, a clássica corrida de automóveis terá lugar apenas duas semanas após as 24 Horas de Le Mans em motos, sendo que talvez ocorra com alterações, nomeadamente o dia de testes, uma semana antes da pesagem dos carros que participam na prova.

No caso de cancelamento da maior corrida de resistência do mundo, será a primeira vez que tal acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a sua criação, em 1923, as 24 Horas de Le Mans foram anuladas dez vezes, em 1936 por causa da greve que afetou a indústria automóvel, e depois entre 1940 e 1948 devido ao último conflito mundial na Europa.