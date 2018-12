Hoje é dia 22 de dezembro, nascem os irmãos Gibb, dos míticos Bee Gees Por

Hoje é dia de recordar Maurice Gibb e Robin Gibb, irmãos gémeos que nasceram neste dia 22 de dezembro, e que criaram, com o seu irmão Barry, a mítica banda Bee Gees. Maurice e Robin viriam a morrer precocemente, em 2003 e 2012, respetivamente.

A 22 de dezembro lembram-se dois nomes da música membros de uma das mais carismáticas bandas do mundo e uma das que mais venderam, em todos os tempos.

Os gémeos Robin e Maurice Gibb, irmãos gémeos que ao lado do irmão Barry formaram a banda britânica, nasceram neste dia, em 1949.

Os Bee Gees são considerados por uma franja de críticos como a segunda maior banda da história, tendo em conta a sua obra (composições, produções e gravações), apenas superados pelos Beatles.

Obviamente estas considerações não geram consenso, mas incontestável é a preponderância desta banda, no panorama musical do seu tempo.

Alguns factos são, também, contestáveis: são os artistas que mais músicas tiveram em primeiro lugar, nos anos 70, com nove no total.

Estão no segundo lugar na lista de artistas com mais canções consecutivas em primeiro lugar, com seis músicas, entre (1975-1979).

E conseguiram um raro feito: ter duas músicas em primeiro e segundo lugares, simultaneamente, com ‘Night Fever’ e ‘Stayin’ Alive’.

No dia em que se assinalam os nascimentos de Maurice e Robin Gibb, lembram-se os homens e a histórica banda.

Nasceram a 22 de dezembro Giacomo Puccini, compositor de ópera italiano (1858), Mário de Azevedo Gomes, político português (1885), e Haldan Hartline, fisiologista norte-americano (1903).

Nasceram também neste dia Alberto da Costa Pereira, futebolista moçambicano-português (1929), Luis Francisco Cuéllar, político colombiano (1940), Dick Parry, músico inglês (1942), Maurice Gibb, músico britânico (1949), Robin Gibb, músico britânico (1949), e Camané, fadista português (1967).

Morreram neste dia Vitélio, Imperador Romano (69), Samuel Beckett, escritor irlandês (1989), Galina Ustvolskaya, compositora russa (2006), e Luis Francisco Cuéllar, político colombiano (2009).