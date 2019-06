Hoje é dia 22 de junho, morrem Judy Garland e Fred Astaire Por

Vinte e dois de junho é dia de assinalar duas perdas nas Artes: as mortes da atriz Judy Garland, em 1969, e do dançarino e ator Fred Astaire, 18 anos mais tarde.

Judy Garland nasceu a 10 de junho de 1922, no estado do Minnesota (EUA). Era uma atriz norte-americana, considerada uma das maiores estrelas cantoras da ‘Era de Ouro’ de Hollywood, quando os filmes musicais proliferaram.

Teve uma vida curta, mas uma carreira longa. Começou a bailar aos 2 anos, até que atinge o estrelato, com desempenhos brilhantes, em papéis musicais e dramáticos. O ‘Feiticeiro de Oz’, de 1939, catapultou a sua carreira no cinema, mas Judy Garland também brilhou em séries de televisão.

A sua carreira foi, no entanto, prejudicada com problemas pessoais. Era considerada feia e com excesso de peso, por parte de empresários da indústria, o que transportou Garland para um submundo de depressão, que viria a determinar o seu desempenho.

Viciou-se em medicamentos para perda de peso, enfrentou problemas financeiros e sobreviveu a quatro divórcios. Viveu na sombra do suicídio, tentado por várias ocasiões.

Morreu a 22 de junho de 1969, vítima de uma overdose de drogas, com apenas 47 anos. Deixou três filhos, entre os quais a talentosa Liza Minnelli.

E no dia em que se assinalava o 18.º aniversário da morte de Judy Garland, os norte-americanos veem partir Frederick Austerlitz Jr, conhecido no mundo da dança e do cinema como Fred Astaire.

Foi dançarino até 1968, ano em que passa a dedicar-se à sétima arte. Astaire levou a dança até ao cinema, exigindo que fosse filmado de corpo inteiro, o que contrariava o hábito vigente, em que os dançarinos eram colocados no fundo da cena, em partes.

Fred Astaire deu nova emoção à dança e tornou-se lendário, pelo talento, pelo charme e por conseguir transportar emoção através de um movimento do corpo único. Astaire morreu a 22 de junho de 1987.

Neste dia, em 1940, França assina o Armistício com a Alemanha nazi. Exatamente um ano mais tarde, durante a II Guerra Mundial, arranca a Operação Barbarossa, por ordem de Adolf Hitler, com a invasão das forças compostas por três milhões de homens em território soviético.

Também neste dia, em 1945, no mesmo conflito mundial, termina a batalha de Okinawa.

Assinala-se ainda a 22 de junho o fim da pena de morte no Canadá, em 1976, por ordem da Câmara dos Comuns.

Nasceram neste dia George Vancouver, explorador britânico (1757), Henry Rider Haggard, escritor britânico (1856), Hermann Minkowski, matemático alemão (1864), Anne Morrow Lindbergh, escritora norte-americana (1906), Yuri Artyukhin, cosmonauta soviético (1930), Meryl Streep, atriz norte-americana (1949), Cyndi Lauper, cantora norte-americana (1953), e Dan Brown, escritor norte-americano (1964).

Morreram a 22 de junho o Papa Inocêncio V (1276), Pierre Ossian Bonnet, matemático francês (1892), Felix Klein, matemático alemão (1925), Clément Armand Fallières, ex-Presidente francês (1931), Mitsuru Ushijima, general japonês e comandante durante a batalha de Okinawa (1945), Judy Garland, atriz norte-americana (1969), Fred Astaire, dançarino e ator norte-americano (1987), e George Carlin, ator norte-americano (2008).