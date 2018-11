Hoje é dia 20 de novembro, nasce Edwin Hubble e morre Liev Tolstói Por

No dia 20 de novembro, assinala-se o nascimento e a morte de duas grandes figuras da ciência, Hubble, e das artes, Tolstói. O russo foi um escritor pacifista, o norte-americano um astrónomo que viu para além do seu tempo.

Hoje recordam-se dois grandes nomes da história mundial, que na arte e na ciência deixaram uma marca indelével.

Liev Tolstói nasceu a 9 de setembro de 1828. Além de ter ficado famoso pelos dotes como escritor, destacou-se ao dedicar os últimos anos da sua vida à luta pela paz, com textos e ideias que contrastavam com as igrejas e os governos. O escritor russo foi quase um pregador de um estilo de vida simples e em proximidade com a natureza.

Ao lado dos eternos Fiódor Dostoiévski, Gorki e Tchecov, Tolstói inscreveu o seu nome na galeria dos mestres da literatura russa do século XIX.

Entre as obras mais famosas com a sua rubrica está ‘Guerra e Paz’, que aborda as campanhas de Napoleão na Rússia, e Anna Karenina, onde denuncia a falsidade da época e faz um dos retratos femininos mais sugestivos da Literatura.

Liev Tolstói viria a morrer a 20 de novembro de 1910, aos 82 anos, vítima de uma pneumonia, que sofreu quando fugia de casa, à procura de uma vida simples.

O norte-americano Edwin Powell Hubble nasceu na cidade de Marshfield, a 20 de novembro de 1889 e destacou-se na astronomia, alcançando a fama por descobrir que as (até então) chamadas “nebulosas” eram, na realidade, galáxias fora da Via Láctea, que se afastavam entre si a uma velocidade proporcional à distância que as separa.

A valia do seu trabalho na astronomia levou a que a comunidade científica batizasse o primeiro telescópio espacial com o nome deste astrónomo.

Colocado em órbita em 1990, o ‘Hubble’ surgiu para estudar o espaço sem as distorções provocadas pela atmosfera.

Edwin Powell Hubble viria a morrer em San Marino, a 28 de setembro de 1953.

Nasceram a 20 de novembro Thomas Chatterton, poeta inglês (1752), António de Serpa Pimentel, político português (1825), Edwin Powell Hubble, astrónomo norte-americano (1889), Joe Walsh, guitarrista dos The Eagles (1947), Tamagnini Nené, ex-futebolista português (1949), e Bo Derek, atriz norte-americana (1956).

Liev Tolstói, escritor russo (1910), Willem de Sitter, matemático, físico e astrónomo holandês (1934, Francis William Aston, químico britânico (1945), General Franco, militar espanhol (1975), Robert Altman, realizador norte-americano (2006), e Adriano Reys, ator brasileiro (2011).