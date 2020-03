Hoje é dia 2 de março, assinala-se o Dia Europeu da Igualdade Salarial Por

A 2 de março assinala-se o Dia Europeu da Igualdade Salarial, efeméride que não evita uma realidade: as mulheres ganham menos do que os homens, que conseguem ordenados 16,4 por cento superiores. No Dia da Mulher Angolana, nasce uma grande mulher portuguesa, Amélia Rey Colaço, encenadora e atriz.

O Dia Europeu da Igualdade Salarial permite perceber as diferenças de rendimento entre homens e mulheres e alertar para a realidade do fosso entre os salários.

Os Tratados da União Europeia (UE), rubricados há mais de cinco décadas (em 1957), continuam por cumprir.

As mulheres ganham menos do que os homens e quando conseguem aproximar-se desse rendimento estão sujeitas a maior carga horária no emprego.

Em vésperas do Dia Internacional da Mulher, a Comissão Europeia quer promover mais uma reflexão sofre as disparidades salariais que se verificam na UE.

Em 1498, numa altura em que os salários das mulheres não eram sequer discutidos, o navegador e explorador português Vasco da Gama completa o regresso da costa africana e aporta em Moçambique, depois de intensos temporais.

Também a 2 de março, em 1717, dança-se o primeiro balet em Inglaterra: ‘Os Amores de Marte e Vénus’. E neste dia, em 1855, Alexandre II torna-se czar da Rússia.

O cinema estreia, a 2 de março de 1933, o histórico filme ‘King Kong’, que é exibido pela primeira vez em Nova Iorque. Já em 1949, é instalada a primeira iluminação pública automática, também nos EUA, em New Milford, Connecticut.

O primeiro LP dos Beatles (‘Please Please Me’) é lançado a 2 de março de 1963, no Reino Unido. Em Toulouse, França, realiza-se o primeiro voo de teste do Concorde, em 1969.

A 2 de março de 1990 Nelson Mandela é eleito vice-presidente do Congresso Nacional Africano, e seis anos mais tarde dá-se um desastre aéreo, na Serra da Cantareira, em São Paulo. A bordo seguiam todos os elementos da banda de rock brasileira ‘Mamonas Assassinas’.

Já em 2008, na Rússia, Dmitry Medvedev vence as eleições presidenciais e sucede a Vladimir Putin.

Nasceram a 2 de março Roberto II da Escócia (1316), Papa Leão XIII (1810), Bedřich Smetana, compositor checo (1824), Friedebert Tuglas, escritor, crítico e tradutor estoniano (1886), Amélia Rey Colaço, encenadora e atriz portuguesa (1898), e Jennifer Jones, atriz norte-americana (1919).

Nasceram ainda Mikhail Gorbachev, ex-presidente soviético (1931), Lou Reed, cantor e guitarrista norte-americano (1942), John Irving, escritor norte-americano (1942), Mikhail Tyurin, cosmonauta russo (1960), Jon Bon Jovi, cantor, compositor e ator norte-americano (1962), e Chris Martin, vocalista dos Coldplay.

Morreram neste dia Sofia Filipa, princesa francesa (1782), czar Nicolau I da Rússia (1855), Carmen Sylva, rainha romena (1916), Howard Carter, arqueólogo britânico (1939), Serge Gainsbourg, ator, diretor e compositor francês (1991), e Nino Vieira, presidente da Guiné-Bissau (2009).

Além do Dia Europeu da Igualdade Salarial, celebra-se hoje o Dia da Mulher Angolana e o Dia da Independência de Marrocos.