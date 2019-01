Hoje é dia 2 de janeiro, nasce Isaac Asimov, mestre da ficção científica Por

Hoje é dia de lembrar Isaac Asimov, escritor russo que nasceu a 2 de janeiro de 1920. Asimov assina obras de ficção e também trabalhos de divulgação científica na área da bioquímica.

Asimov apresenta como obra mais famosa a série da ‘Fundação’, igualmente conhecida como ‘Trilogia da Fundação’, que combinou com ‘Robots’.

Também escreveu livros de mistério e fantasia, bem como outros trabalhos que não se inserem na área onde se tornou mestre: a ficção científica.

Ao todo, Isaac Asimov escreveu mais de 500 volumes, mais de 90 mil cartas ou postais e obras em cada categoria importante do sistema de classificação bibliográfica de Dewey, exceto em filosofia.

É considerado um mestre da ficção científica, considerado um dos três grandes escritores desta área, ao lado de Robert A. Heinlein e Arthur C. Clarke.

Em 1981, um asteroide foi batizado com o seu nome, como forma de homenagem: 5020 Asimov. O robô humanoide ‘ASIMO’, da Honda, também é uma homenagem ao autor.

Em inglês, o nome do robô significs “Advanced Step in Innovative Mobility”, sendo que em em japonês “ashi mo” quer dizer “também com pernas”, um jogo de palavras relativo à movimentação do robô.

Isaac Asimov morre em Nova Iorque, a 6 de abril de 1992, e é lembrado hoje, dia do seu aniversário.

