19 de junho, nasce Salman Rushdie, o autor de ‘Versículos Satânicos’

A 19 de junho, assinala-se o nascimento de Salman Rushdie, escritor de origem indiana dono de uma narrativa brilhante, que se tornou célebre pelo romance que ofendeu o Islão. Neste dia, a Humanidade perdeu três vencedores do Prémio Nobel da Química: um alemão, um norte-americano e um britânico.

Salman Rushdie nasceu em Bombaim, a 19 de junho de 1947, é um ensaísta e autor de ficção com origens indianas, que se notabilizou como estudante, primeiro, formando-se com louvor, na Universidade de Cambridge, Inglaterra, país para onde se mudara com a finalidade de completar a sua formação académica.

Com um estilo narrativo que mistura a fantasia com a vida real, Rushdie apura um realismo mágico, quase único. Essa escrita marcante, que deixava transparecer excelentes técnicas de narração, permitiu a Rushdie tornar-se num autor consagrado. O Prémio Booker, que conquistou em 1981 (com a obra ‘Os Filhos da Meia-Noite’), é um exemplo do reconhecimento da crítica literária.

Mas a obra literária de Salman Rushdie está e estará sempre ligada aos ‘Versículos Satânicos’, o seu trabalho mais conhecido e que provocou ódio e sentença de morte, no mundo islâmico. Neste livro, publicado em 1989, o autor condenava o Islão pela perseguição contra várias religiões, entre as quais a cristã.

O romance ‘Versículos Satânicos’ foi considerado ofensivo ao profeta Maomé e blasfémia contra o Islão. E no ano em que é publicado, a fatwa ordena a execução de Salman Rushdie, proferida pelo líder do Irão, Aiatolá Khomeini. O autor respondia pelo crime de fomentar o abandono da fé islâmica, punível com pena de morte, naquele país.

Esta sentença obrigou Rushdie a viver exilado, a escrever escondido. E o primeiro livro que escreve após esta sentença de morte (‘O Último Suspiro do Mouro’) acaba por ser distinguido com o Prémio Whitebread.

Rushdie é um dos mais brilhantes autores contemporâneos e a 19 de junho cumpre mais um aniversário.

Nasceram neste dia Blaise Pascal, filósofo, físico e matemático francês (1623), Joaquim Machado de Castro, escultor português (1731), Gustav Schwab, escritor alemão (1792), José Rizal, poeta e herói nacional filipino (1861), e Cyril Norman Hinshelwood, químico inglês e Nobel de Química (1897).

Nascem ainda Ernst Chain, bioquímico alemão e Nobel de Química (1906), Paul John Flory, químico norte-americano e Nobel de Química (1910), Chico Buarque, músico, cantor, compositor, teatrólogo e escritor brasileiro (1944), Salman Rushdie, escritor britânico (1947), e Paula Abdul, cantora e atriz norte-americana (1962),

Morreram neste dia Francesco Baracca, conde e aviador italiano (1918), James Matthew Barrie, escritor escocês (1937), Thomas John Watson, empresário norte-americano, fundador da IBM (1956), Chris Bristow, piloto inglês de Fórmula 1 (1960), Jean Arthur, atriz norte-americana (1991), Oscar Bento Ribas, escritor e etnólogo angolano (2004), e Perry Salles, ator brasileiro (2009).