Hoje é dia 18 de dezembro, nasce Steven Spielberg, o mago do cinema Por

Hoje recordamos Steven Spielberg, realizador norte-americano que nasceu neste dia. Spielberg é um dos cineastas mais influentes da história do cinema.

Steven Allan Spielberg nasceu no Cincinnati, a 18 de dezembro de 1946. Desde muito novo sentiu um apelo pelo cinema e contou com a ajuda das três irmãs, que convidava para participar nas suas criações caseiras de infância.

Membro de uma família judaica, Spielberg desde sempre foi vítima do preconceito antissemita, o que se repercutiu nas suas obras. Com 13 anos, venceu o primeiro prémio para uma curta-metragem de 40 minutos, que retratava a guerra.

Diversos prémios na juventude e alguns avanços e recuos na carreira permitiram-lhe cimentar as bases para entrar na indústria do cinema, o que acontece, em 1971, quando assina um contrato com a Universal, dirigindo a sua primeira longa-metragem: ‘Encurralado’.

O sucesso foi imediato e um filme criado para a televisão acaba por ser transportado para o cinema.

Ano após ano, Spielberg vai criando filmes que são reconhecidos pelo público e pela crítica, desde o ‘Tubarão’ (um êxito de bilheteira, que faturou cerca de 100 milhões de dólares e conquistou plateias em todo o mundo), a ‘A Lista de Schindler’, que retratava o sofrimento dos judeus na II Guerra Mundial, passando por diversas obras notáveis.

Steven Spielberg é hoje um dos maiores realizadores e um dos mais proeminentes da história do cinema, com mais obras na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos, feita pelo American Film Institute.

Hoje, dia em que se assinala o seu nascimento, recorda-se um verdadeiro ícone do cinema mundial.

Nasceram a 18 de dezembro Josef Stalin, líder soviético (1879), Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones (1943), Steven Spielberg, realizador norte-americano (1946), Brad Pitt, ator norte-americano (1963), Alejandro Sanz, cantor espanhol (1968), Arantxa Sánchez, tenista espanhola (1971), e Christina Aguilera, cantora norte-americana (1980).

Morreram neste dia Antonio Stradivari, luthier italiano (1737), Louis Moreau Gottschalk, pianista e compositor dos EUA (1869), Victor Brecheret, escultor brasileiro (1955), e Konrad Zuse, engenheiro alemão (1995).

Nasceram ainda Joseph Barbera, cartoonista e cofundador dos estúdios Hanna-Barbera (2006), e Václav Havel, escritor, intelectual e dramaturgo theco (2011).

Hoje, assinalam-se o Dia Mundial de Consciencialização do Autismo e o Dia Internacional dos Migrantes (UNESCO).