16 de maio, Junko Tabei torna-se na primeira mulher a chegar ao topo do Everest

A alpinista japonesa Junko Tabei, que nasceu em Fukushima, a 23 de maio de 1939, torna-se na primeira mulher a atingir o topo do Monte Everest, a 16 de maio de 1975. Hoje é dia de recordar o feito de uma heroína nipónica.

Formada em literatura inglesa, Junko Tabei tornou-se mundialmente conhecida por ter atingido o topo do Everest, algo que nenhuma outra mulher conseguira antes. A 16 de maio de 1975, Tabei coloca a bandeira do seu país no topo da montanha mais alta do mundo, até então conquistado apenas por homens.

Junko Tabei formava uma equipa de 15 alpinistas selecionadas para escalar aquela montanha. O início da expedição dá-se em 1975, através do Katmandu, capital do Nepal, pela rota da pioneira conquista de Edmund Hillary e Tenzing Norgay, em 1953.

No início de maio, a 6300 metros de altitude, o grupo sofre uma avalanche, que atinge o acampamento. Junko Tabei perdeu a consciência durante cerca de seis minutos, até ser resgatada por um guia.

Este incidente grave não a impediu de prosseguir a aventura e, 12 dias depois, liderando o grupo de japonesas, Tabei tornou-se na primeira mulher a alcançar o topo do Everest, num feito histórico.

Neste dia, em 1770, Maria Antonieta, com 14 anos de idade, casa-se com Luís-Augusto, um adolescente de 15 anos, que mais tarde seria coroado rei da França: Luís XVI.

Nas Artes, a 16 de maio de 1966, The Beach Boys lançam ‘Pet Sounds’, referência da música pop, no mesmo dia em que Bob Dylan apresenta outra obra-prima: ‘Blonde On Blonde’.

Em 2001, dá-se a ‘Passeata de 16 de Maio’, em Salvador: estudantes são espancados pela Polícia Militar, na Universidade Federal da Bahia, como repressão, durante um protesto contra um senador.

E exatamente três anos mais tarde, o Estado norte-americano de Massachusetts torna-se o primeiro a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Nasceram a 16 de maio Albert, Duque da Prússia (1490), Papa Inocêncio XI (1611), Maria Gaetana Agnesi, matemática italiana (1718), Pierre Cuypers, arquiteto holandês (1827), Maria Lacerda de Moura, anarquista e feminista brasileira (1887), e Henry Fonda, ator norte-americano (1905).

Nasceram ainda Margaret Sullavan, atriz norte-americana (1909), Christian Lacroix, estilista francês (1951), Pierce Brosnan, ator irlandês (1953), Janet Jackson, cantora norte-americana (1966), Gabriela Sabatini, ex-tenista argentina (1970), e Laura Pausini, cantora italiana (1974).

Morreram neste dia Isabel Alexeievna, czarina da Rússia, esposa do czar Alexandre I (1826), Jean-Baptiste Joseph Fourier, matemático e físico francês (1830), Adriano Correia de Oliveira, cantor e resistente ao Estado Novo (1982), e Jim Henson, criador dos Marretas e da Família Dinossauro (1990).