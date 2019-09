Hoje é dia 16 de setembro, Dia Mundial para a Preservação da Camada de Ozono Por

Hoje assinala-se o Dia Mundial para a Preservação da Camada de Ozono, data instituída pela ONU, com o objetivo de alertar consciências para a necessidade da proteção do planeta.

Neste dia 16 de setembro, em 1987, é assinado o Protocolo de Montreal, para a redução da emissão de gases nocivos à camada de ozono. Em comemoração, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou a data como Dia Mundial para a Preservação da Camada do Ozono.

Este dia foi instituído em comemoração da assinatura do Protocolo de Montreal, um tratado internacional em que os países signatários assumem o compromisso de substituir as substâncias que provocam dano na camada do ozono.

Esta comemoração mundial pretende ser uma oportunidade para alertar o mundo para a necessidade de uma ação global, nacional e regional, tendo em vista a proteção da camada de ozono.

Nasceram a 16 de setembro Lauren Bacall, atriz norte-americana (1924), BB King, músico norte-americano (1925), Mickey Rourke, ator norte-americano (1952), e David Copperfield, ilusionista norte-americano (1956).

Morreram neste dia D. Carlos V de França (1380), Edward Whymper, alpinista britânico (1911), Alexander Friedmann, matemático e cosmólogo russo (1925), Victor Jara, cantor e compositor chileno (1973), Maria Callas, cantora lírica norte-americana de origem grega (1977), Jean Piaget, biólogo e psicólogo suíço (1980), e Mary Travers, cantora norte-americana (2009).