Hoje é dia 15 de dezembro, nasce Niemeyer, o arquiteto de um mundo feliz

Hoje é dia de lembrar Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro que deixa marca na sua arte, pela notável obra que o eterniza. Mas Niemeyer será também recordado como um homem simples, que se dizia feliz por ajudar o próximo. Neste dia, nascem Nero e Eifell e morrem Pero Vaz de Caminha e Walt Disney.

Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907, data que hoje se assinala. Tornou-se célebre pela notável obra que espalhou pelo mundo, sobretudo no Brasil.

Porém, mesmo depois do reconhecimento mundial, não colocava a arquitetura no centro da sua vida. Privilegiava a família, os amigos, e preocupava-se por ajudar na construção de um mundo melhor.

Dizia que a arquitetura não era a sua profissão, mas um passatempo. Sentia-se feliz por ajudar o próximo.

O arquiteto brasileiro morreu a 5 de dezembro de 2012, no Hospital Samaritano, devido a problemas de desidratação, decorrentes da insuficiência renal de que padecia.

Partiu aos 104 anos, a 10 dias de completar o 105.º aniversário. Teve uma vida longa, mas curta de mais para os homens singulares.

Está sepultado no Rio de Janeiro, no cemitério São João Baptista. O seu saber permanece perene, em cada edifício que arquitetou.

Uma curiosidade histórica junta Niemeyer a outro grande nome das Artes: Walt Disney. Ambos nasceram a 5 de dezembro, ambos morreram a 15 de dezembro. É a ciência dos números a juntar nomes imortais.

Nasceram neste dia Nero, imperador romano (37), Gustave Eiffel, engenheiro e arquiteto francês que projetou a Torre Eiffel (1832), Antoine Henri Becquerel, físico francês (1852), Josef Hoffmann, arquiteto checo (1870), Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro (1907), António Garcia Barreto, escritor português (1948), e Don Johnson, ator norte-americano (1949).

Morreram neste dia Pero Vaz de Caminha, escrivão de frota de Pedro Alvares Cabral. (1500), Johannes Vermeer, pintor holandês (1675), Wolfgang Ernst Pauli, cientista austríaco (1958), Walt Disney, cartoonista norte-americano (1966), e Christopher Hitchens, jornalista, escritor e crítico literário anglo-americano (2011).