14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes, doença que avança imparável

Catorze de novembro é o Dia Mundial da Diabetes, efeméride criada em 1991 e reconhecida pela ONU desde 2007. O objetivo da data é suscitar uma reflexão sobre o aumento da diabetes em todo o mundo. Hoje, também se assinala o nascimento do escritor português Júlio Dinis.

O Dia Mundial da Diabetes foi criado em 1991 pela International Diabetes Federation e pela Organização Mundial da Saúde.

Esta efeméride, reconhecida pela Organização das Nações Unidas desde 2007, pretende alertar as entidades de saúde para um problema que se agrava.

Estima-se que haja em todo o mundo cerca de 387 milhões de diabéticos, número que deverá crescer para 100 milhões de diabéticos, em 2030.

Este aumento resulta dos maus hábitos alimentares e estilos de vida pouco saudáveis, ao que se associa o envelhecimento da população.

O Dia Mundial da Diabetes é celebrado no dia de aniversário de Frederick Banting, que esteve na base da descoberta da insulina, em 1922, juntamente com Charles Best.