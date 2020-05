Hoje é dia 14 de maio, morrem Frank Sinatra e B.B. King Por

A morte do eterno Frank Sinatra é assinalada hoje, data em que, em 1998, parte um dos maiores nomes da música norte-americana de todos os tempos. Também neste dia, morre B.B. King, o rei dos blues.

Catorze de maio traz à memória o norte-americano Francis Albert Sinatra, que nasceu em Hoboken, a 12 de dezembro de 1915, notabilizando-se como cantor e ator (sobretudo como cantor).

Foi dono de uma das maiores vozes do século XX, imortalizada em temas como ‘Strangers in the Night’, ‘New York, New York’ ou ‘My Way’, entre muitos outros êxitos.

Frank Sinatra criou um estilo único, numa sofisticação do canto, sem pausas para respiração, característica denotada em centenas de cantões que lançou, ao longo de mais de 50 anos de carreira. Morreu em Los Angeles, a 14 de maio de 1998.

Outros factos se assinalam neste dia. Em 1610, o rei de França Henrique IV é assassinado, em Paris. Já em Edward Jenner faz o primeiro teste da vacina contra a varíola (1796). E em 1897, o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a primeira transmissão de Rádio da história.

Também neste dia, em 1940, durante a II Guerra Mundial, dá-se um bombardeamento em Roterdão, da Luftwaffe, que provoca 814 mortos e leva a Holanda a render-se à Alemanha nazi.

Em 1955, é assinado o Pacto de Varsóvia, aliança militar entre países socialistas do leste Europeu e a União Soviética.

Nasceram a 14 de maio Adolfo Frederico, Rei da Suécia (1710), Thomas Gainsborough, pintor inglês (1727), Alexander Kaufmann, poeta alemão (1817), Pierre Victor Auger, físico francês (1889), Billie Dove, atriz norte-americana (1903), David Byrne, cantor norte-americano, líder dos Talking Heads (1952), e Robert Zemeckis, cineasta norte-americano (1952)

Morreram neste dia Papa João XII (964), Henrique IV de França (1610), Luís XIII de França (1643), Frederico VIII da Dinamarca (1912), Henri La Fontaine, político belga, Nobel da Paz (1943), William Alfred Fowler, Nobel de Física (1995), Frank Sinatra, cantor norte-americano (1998) e B.B. King, músico norte-americano (2015).