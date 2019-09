Hoje é dia 14 de setembro, nasce Winehouse, talento precoce que viveu no limite Por

A 14 de setembro de 1983, nasce, em Londres, Amy Winehouse, uma cantora e compositora dona de um poderoso contralto vocal. A fama conduziu Amy ao estrelato, o estrelato transportou-a para uma vida de excessos, excessos que precipitaram a sua morte.

Hoje é dia de recordar Amy Winehouse, o talento precoce que entrou numa vida de dependências e excessos, o que pôs termo a uma carreira notável, de uma voz única, que mistura géneros musicais como R&B, soul e jazz.

Winehouse alcançou notoriedade com o seu segundo álbum de estúdio, intitulado ‘Back to Black’, lançado em 6 de outubro de 2006, que lhe permite atingir o primeiro lugar na UK Albums Chart e o segundo posto na Billboard 200.

Após o sucesso de ‘Rehab’, Winehouse regressa com novo hit, lançando como single ‘You Know I’m No Good’.

Amy casa-se com Blake Fielder, em Miami, no ano de 2007. E o que parecia ser o enlace natural de uma relação de amor acaba por determinar a carreira de Amy Winehouse, em virtude das dependências de álcool e drogas que, ao lado de Blake, acaba por agarrar.

A sua carreira é prejudicada e a sua vida exposta de forma degradante. Os seus concertos são notícia não pela pureza da voz, mas pelo excesso de álcool que retiram lucidez à cantora.

Separou-se de Blake Fielder em 2009 e inicia um romance com Reg Traviss. Um ano depois, Winehouse faz um tratamento e afasta-se dos palcos.

A 23 de julho de 2011, é encontrada morta na sua casa de Londres.

Nasceram a 14 de setembro Ivan Pavlov, fisiólogo russo (1849), Lawrence Robert Klein, economista norte-americano (1920), Morten Harket, cantor norueguês, vocalista dos A-ha (1959), Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia (1965), e Amy Winehouse, cantora e compositora britânica (1983).

Morreram neste dia Dante Alighieri, escritor italiano (1321), Giovanni Domenico Cassini, astrónomo italiano (1712), Grace Kelly, atriz norte-americana e princesa de Mónaco (1982), e Patrick Swayze, ator e cantor norte-americano (2009).