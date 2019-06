Hoje é dia 12 de junho, Portugal e Espanha assinam o tratado de adesão à CEE Por

A 12 de junho assinala-se a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), juntamente com Espanha, no que representa o acolhimento dos dois países ibéricos no projeto europeu, cuja origem está nos Tratados de Roma de 1957.

Hoje é dia de recordar a entrada de Portugal para o projeto europeu, com a assinatura do tratado de adesão à CEE, a 12 de junho de 1985, quando Mário Soares era líder do IX Governo Constitucional.

Portugal vivia uma grave crise financeira, com um governo de coligação entre PS e PSD, que se viria a terminar após a assinatura deste tratado. Em outubro de 1985, a coligação desfaz-se, com a dissolução da Assembleia da República.

A entrada para a CEE constituiu um facto histórico, na medida em que permitiu a Portugal abraçar o projeto europeu, nascido dos dois Tratados de Roma de 1957 (em vigor desde 1958), com a finalidade de estabelecer um mercado comum europeu.

Depois do Tratado de Maastricht, em 1992, a CEE passa a chamar-se “Comunidade Europeia”. E também no Tratado de Maastricht, cria-se oficialmente a União Europeia, que atualmente reúne 28 países do Velho Continente. Hoje é dia de recordar a adesão de Portugal à CEE.

Antes, a 12 de junho de 1429, durante a Guerra dos Cem Anos, Joana d’Arc lidera o exército francês na captura da cidade e do comandante inglês William de la Pole, 1.° Duque de Suffolk, no segundo dia da Batalha de Jargeau.

Já em 1834, dá-se a fundação da Associação Mercantil Lisbonense, que viria a dar origem à Associação Comercial de Lisboa. Também a 12 de junho, mas em 1964, Nelson Mandela é condenado a prisão perpétua.

Nasceram neste dia Cosmo de Médici, fundador da dinastia dos Médici (1519), Mouzinho da Silveira, político português (1780), Roberto Ivens, explorador português (1850), David Rockefeller, banqueiro norte-americano (1915), George W. Bush, ex-presidente dos EUA (1924), Anne Frank, escritora holandesa e vítima judia dos nazis (1929) e Bert Sakmann, investigador alemão, Nobel de Medicina (1942).

Morreram neste dia José Gomes Monteiro, escritor português (1879), Robert Eden, conde de Avon (1897), Edith Norma Shearer, atriz norte-americana (1983), Berta dos Santos Cardoso, fadista e atriz (1997), Gregory Peck, galardoado ator norte-americano (2003), e Georges Mathieu, pintor francês (2012).

Hoje, assinala-se o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil; o Dia dos Namorados e o Dia do Correio Aéreo Nacional no Brasil; o Dia do Beagle em França; o Dia da Rússia; e o Dia da Independência nas Filipinas.